El Barcelona no quita ojo a Asensio

El Barcelona está muy pendiente del futuro de Marco Asensio, que no aceptó ninguna oferta para salir del Real Madrid este verano y que podría ser agente libre en junio. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO comenzó analizando el tema del futbolista balear en el programa de Pedrerol. «El tema de Marco Asensio es un enigma desde hace tiempo. Dije que él no quería salir del Real Madrid porque el 1 de enero ya podría negociar con el equipo que quiera. El 30 de junio termina contrato y si se va habrá una prima de fichaje importante», comentó Eduardo Inda, que también desveló que podría rondar entre los 10 y los 12 millones.

«Me han dicho que en verano no llegó ni una oferta por él y también me cuentan que hay un club que está interesado en contratar sus servicios de cara a la próxima temporada», explicó Eduardo Inda ante la atenta mirada de los tertulianos. «Es un equipo que a cualquier jugador profesional le encantaría, que está haciendo las cosas francamente bien ahora y que tienen un entrenador muy potente», añadió el director de OKDIARIO.

«Es un gran rival del Real Madrid, un rival directísimo… y no es el Atlético de Madrid», dijo Eduardo Inda antes de desvelar en exclusiva el nombre del club. «Será el rival del Real Madrid el fin de semana del 16 de octubre. Estamos hablando del Fútbol Club Barcelona», comentó el director de OKDIARIO. «A cualquier gran equipo del mundo le interesaría Marco Asensio. El Barça siempre le ha querido, pero el Real Madrid fue más rápido. El Barça se hizo el remolón y llegó Florentino Pérez y lo fichó», añadió en el programa que se emite en Mega.

Hace tiempo que Marco Asensio decidió que iba a quedarse en el Real Madrid para acabar su contrato y ser agente libre en junio, tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito el pasado 30 de junio cuando aún quedaban más de dos meses de mercado por delante. «Asensio ha tenido ofertas de Inglaterra e Italia, pero me cuentan que él se quería ir, que luego quería quedarse y finalmente ha decidido quedarse en el Real Madrid a día de hoy. El Arsenal también le quería. Le queda hasta 2023 y piensa en la prima de fichaje», reveló el director de OKDIARIO.

El pacto de no agresión Madrid-Barça

Terminado el plazo de fichajes el pasado 1 de septiembre, a Marco Asensio se le abre por delante un nuevo escenario y son varios los grandes clubes europeos que están atentos a su situación, entre ellos el Barcelona. De hecho, desde el próximo 1 de enero el mallorquín será libre para negociar y fichar por cualquier club del mundo al que podría llegar gratis el próximo mes de junio.

La temporada pasada la dirección deportiva del Barcelona llegó a valorar el fichaje de Isco Alarcón cuando quedara libre, pero Xavi lo rechazó. Ahora, Marco Asensio sería una oportunidad excelente de mercado para el club azulgrana, porque ficharía a un futbolista del eterno rival con 27 años… y gratis.

Esta operación no afecta al pacto de no agresión entre Real Madrid y Barça, puesto que el club azulgrana no hará ningún movimiento hasta que el Madrid decida si renueva a Asensio, una opción que ahora parece casi imposible.