Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrentará a Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. Los blancos buscarán mantenerse invictos en Liga después de comenzar el campeonato ganando en Almería y Vigo. El italiano habló de la situación de Asensio, que tiene su futuro en el aire, y aseguró que no ficharán si hay salidas.

Rodrygo y Kroos

“Llegamos bien. Kroos ha recuperado bien, como Rodrygo. Tenemos las bajas de Nacho, Vallejo y Odriozola. La dinámica es buena, estamos preparados. El año pasado este partido lo perdimos, por lo que tendremos que sacar lo mejor para ganarlo”.

Futuro de Asensio

“No sé nada nuevo. Se está evaluando su situación y estamos esperando. Está claro que el día 2 de septiembre todo está aclarado. Si se queda será un jugador importante y si se va tendremos que escucharlo. Si se queda estaremos encantados. El año pasado aportó mucho y este año lo puede hacer también”.

Refuerzos

“Cuento con Mariano. Hay que tener en cuenta que tenemos una plantilla con muchos recursos. Si Marco sale no vendrá nadie”.

Situación de Asensio

“Estamos listos para todas las opciones”.

Diez años de Modric

“Ha sido un buen fichaje. Encontró el sitio mejor para mostrar toda su calidad. Siempre ha mostrado un nivel muy alto. Puede seguir porque lo veo fresco y muy motivado en cada entrenamiento. Creo que va a seguir”.

Adiós de Casemiro

“Lo pasamos muy bien. Nos ha ayudado mucho y cuando te despides estás un poco triste. Empieza una nueva etapa y le deseamos lo mejor”.

Ceballos

“Dani se va a quedar porque no tiene dudas. Va a quedarse y estamos encantados. No ha jugado mucho, pero teniendo un partido cada semana no he rotado mucho. En cuanto tengamos dos partidos por semana tendrá minutos”.

Rodrygo

“Va a tener un papel más importante porque el pasado marcó la diferencia. Empezará más partidos desde el principio. Puede jugar en banda derecha, pero puede reemplazar a Vinicius, puede jugar con Benzema o donde Karim. Puede ser un año muy importante”.

Valverde

“Es un futbolista completo. Puede jugar en banda danto una interpretación muy buena. Mete mucha energía”.

Calendario

“Cuando juegas cada tres días no hay mucho que hacer. Hacemos un trabajo intenso con los que no han jugado, pero el resto tienen que descansar. Utilizaremos más el vídeo. Estamos muy acostumbrados a este tipo de trabajo”.