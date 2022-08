El Madrid quiere que Marco Asensio se quede... pero le dejará decidir

Cuando el mercado de verano entra en su última semana, el Real Madrid, que parecía no hace tanto que iba a ser un mero espectador en estos días de locura, todavía tiene cosas que solucionar. La principal, arreglar el futuro de Marco Asensio. «Está mirando algo para ver si puede salir», dijo Ancelotti en Estambul minutos después de conocerse el sorteo de los grupos de la Champions. La situación es complicada, pero tiene los días contados para solucionarse. El club tiene muy claro que en ningún momento empujará al balear para que salga, pero si no quiere continuar tampoco le podrán ninguna traba. La decisión siempre será suya y de Jorge Mendes, su representante. El agente portugués tiene que llevar una oferta que satisfaga a la entidad para que pueda salir, ya que no se le regalará.

Marco Asensio y el Real Madrid mantuvieron una reunión hace unos días en la que se le dejó las cosas muy claras al atacante. La entidad le explicó que si decide quedarse tiene que tener una buena actitud. Su situación no es sencilla, pero el club quiere que sea optimista, sume y que pelee por minutos. Si el jugador no está por la labor y se va a sentir incómodo, desde Valdebebas entenderían que buscara equipo en los últimos días de mercado.

Decida lo que decida, el Real Madrid siempre va a estar del lado de Asensio. Si quiere buscar una nueva aventura lejos del Santiago Bernabéu sólo pide una oferta interesante. Con el paso de las semanas las pretensiones económicas han ido menguando. Si el verano empezó teniendo claro que no iba a salir por menos de 50 millones, en estos momentos una propuesta cercana a los 30 kilos sería aceptada. Eso sí, la realidad es que hasta la fecha por Valdebebas ningún club ha presentado una oferta formal.

Encantados de que se quede

Por otro lado, si se decanta por continuar, su decisión será celebrada dentro del club. A pesar de que acaba contrato dentro de 10 meses y por el momento nadie se plantea ofrecerle una oferta, en la entidad cree que lo mejor que podría hacer por él y por el equipo es quedarse. Ancelotti sabe que con su marcha el Real Madrid pierde entre 12 y 15 goles, una cantidad considerable.

En definitiva, el Real Madrid estaría encantado de que se quedase, pero la condición es que su actitud sea buena para no generar un mal ambiente en el vestuario que pueda afectar al equipo. Debe pelear por minutos y tanto el cuerpo técnico de Ancelotti como el club le apoyarán para que poco a poco recupere la alegría perdida. Nadie le va a castigar ni amenazar con la posibilidad de quedarse sin jugar, todo lo que recibirá será apoyo por parte de una entidad que siempre pone a la persona por encima del jugador.