Marco Asensio rechazó cuatro ofertas para irse del Madrid

Marco Asensio atraviesa sus días más difíciles desde que fichó por el Real Madrid. Aunque su actuación ante el Red Bull Leipzig puede darle algo de aire, el balear, empeñado en acabar su contrato para ser agente libre a final de temporada, rechazó hasta cuatro ofertas para salir del equipo blanco este verano.

Cuando Eduardo Inda adelantó el pasado 28 de junio, recién concluida la temporada, que Asensio no tenía intención de salir en verano, muchos cuestionaron la decisión del jugador. Pero Marco lo tenía tan claro que se cerró en banda a escuchar hasta cuatro propuestas que si agente, Jorge Mendes, le puso sobre la mesa para salir del Real Madrid.

Asensio sabía que se jugaba pasarse un año casi en blanco y, de paso, perder sus pocas opciones de jugar el Mundial de Qatar. Se arriesgó porque confiaba en estar en esa rotación de Ancelotti que le hizo jugar muchos minutos la pasada temporada y ser el tercer máximo goleador del Real Madrid.

Tuvo la opción de irse al Milan

No quiso aceptar la propuesta del Milan, el único equipo de Champions que fue en serio a por él. Prefirió esperar por si sonaba la flauta de la Premier. Sonó y las tres ofertas económicas superaban su salario en el Real Madrid, pero no eran de los equipos que juegan la Champions ni siquiera del Big Six.

Asensio redobló su apuesta de quedarse en el Real Madrid y, de momento, no le está saliendo muy bien. 47 minutos ha jugado el balear en los primeros nueve partidos oficiales del equipo blanco. Le toca tener paciencia y esperar.