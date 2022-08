El Real Madrid no regalará a Marco Asensio

El Real Madrid no está dispuesto a regalar a Marco Asensio. El club blanco, tal como confirmó Carlo Ancelotti, es consciente de que su agente, Jorge Mendes, le está buscando equipo en la Premier, pero no dejará salir al jugador mallorquín si no hay una compensación económica. Si Asensio no trae una oferta interesante (de momento al club no ha llegado nada), se quedará a cumplir la temporada de contrato que le resta. El club quiere que se quede… pero respetará la decisión del jugador.

«Asensio está mirando algo para ver si puede salir», confirmó el propio Carlo Ancelotti en la gala de la UEFA que le premiaba como mejor entrenador del año. El técnico madridista le ha dicho a la cara al jugador balear que es el último en la lista de delanteros de la plantilla. Eso sí, «si no sale, seguirá siendo jugador del Real Madrid», asumía Carletto con la naturalidad de quien tiene en la experiencia en los banquillos su mejor aval. El italiano también dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo contra el Espanyol que «si Marco sale no habrá más fichajes».

Aunque acaba contrato en junio de 2023, el Real Madrid tasa a Marco Asensio en una cifra en torno a los 25 millones, que sería asumible para cualquier club de la Premier. Baste con ver los 70 millones que acaba de pagar el Newcastle por Isak para comprobar que cualquier equipo que de verdad quisiera fichar a Marco Asensio no tendría problemas en poner encima de la mesa de Valdebebas la cifra que quiere el Madrid.

Otra contrarreloj para Mendes

A Jorge Mendes, igual que le ocurre en el caso Cristiano Ronaldo, le quedan apenas cinco días para encontrar equipo a Marco Asensio antes de que cierre el mercado el 1 de septiembre. El jugador no está dispuesto a irse del Real Madrid a cualquier destino por mucho que sus opciones de llegar al Mundial de Qatar si continúa en el equipo de Ancelotti son muy remotas.

La opción del Manchester United, que sigue buscando jugadores a la desesperada para reconstruir su proyecto, puede ser interesante para un Marco Asensio que mantiene un buen cartel en la Premier, aunque no el que tuvo antes de la lesión cuando varios trasatlánticos de la Liga inglesa, empezando por el Liverpool de Klopp, estaban locos por ficharle.