La situación de Asensio en el Real Madrid no está siendo la ideal. El balear tiene claro que quiere seguir en el conjunto blanco, como mínimo, una temporada más, la que le queda de contrato, pero en este arranque de curso Carlo Ancelotti está demostrando con hechos y con palabras que la puerta de salida no está ni muchos menos cerrada para él. No es ni parecida la situación que está teniendo que vivir Marco respecto a la de Dani Ceballos. Mientras el utrerano ha tenido minutos en los dos partidos oficiales que han disputado los blancos hasta la fecha, el mallorquín ni siquiera ha saltado a calentar.

“Asensio es un jugador del Madrid y hasta que lo sea, le considero jugador del Madrid y va a jugar. Hay que tener en cuenta lo que hizo el año pasado, ha hecho muchos goles. Es un jugador importante, mientras sea jugador del Madrid. Hay que esperar al día 31 y ver qué pasa”, sentenció un Ancelotti que ni mucho menos le cerró la puerta. El italiano tampoco fue claro respecto a la situación de Marco en la rueda de prensa previa al encuentro. Lejos de disipar dudas, sus palabras acrecientan la incertidumbre sobre un jugador que tenía las ideas claras, pero que ahora está viendo como los minutos que puede tener son escasos.

Asensio terminó la temporada con la idea de salir del Real Madrid este verano. Quería una nueva aventura que le garantizase el protagonismo que no va a encontrar en el Bernabéu. Pero con el paso de las semanas y viendo que las propuestas que llegaban no eran satisfactorias, cambió de idea. Tal y como aseguró durante la concentración con la selección española, tenía tres opciones: irse, renovar o cumplir el contrato y marcharse gratis. Su plan era decantarse por la última.

Marco era y es partidario de continuar una temporada más en el Real Madrid sin renovar. El club tampoco estaba dispuesto a ofrecer la ampliación de contrato por el momento. Parecía que con el transcurrir de los meses ambas partes analizarían la situación y decidirían si lo mejor era seguir o no, pero parece que el club y Ancelotti tienen otros planes. Por el momento Asensio tiene muy complicado jugar y ha visto como tiene por delante a Valverde, Rodrygo y Hazard.

Asensio tiene 15 días para tomar decisiones. Con la confección de las plantillas cada vez más clara, las opciones para salir del Real Madrid a un destino que le garantice minutos son escasas. Además, el club tampoco le regalará y pide por el balear una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Lo normal es que siga, pero si ante Celta y Espanyol la situación no cambia, Marco puede entender que la temporada va a ser muy dura para él.

El Mundial de fondo

Asensio sabe que si no es capaz de revertir la situación y empezar a tener minutos el tren de Qatar se le escapará. Luis Enrique, como demostró en la última convocatoria, no exige que sea titular en el Real Madrid, algo que no va a suceder en ningún momento, pero el seleccionador asturiano si tiene que ver que tiene cierto protagonismo para poder citarle. De momento, su presencia en la convocatoria de septiembre se complica.