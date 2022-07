Marco Asensio se centra en el Real Madrid. El balear ha decidido continuar una temporada más en el conjunto blanco. A pesar de que tiene sólo un año más de contrato que, por el momento, no se ampliará, y que al finalizar el pasado año tenía entre sus planes hacer las maletas en busca de nuevos retos en otro equipo que le garantizase el protagonismo que no encuentra en el vigente campeón de Europa, en estos momentos el jugador se inclina por seguir a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Asensio sabe que parte en desventaja respecto a otros compañeros. A pesar de la marcha de Bale, por delante tiene a Rodrygo, Hazard y Valverde, cuando Ancelotti decida reforzar el centro del campo. Por lo tanto, va a tener que aprovechar cada minuto que tenga. Tiene que darlo todo tanto en Valdebebas como en los partidos para poder tener protagonismo. El italiano ha demostrado que cuenta con él. De hecho, en algún tramo de la pasada temporada llegó a ser el titular en el costado derecho, pero el rendimiento de Rodrygo y Valverde le relegaron a un papel secundario.

Asensio finalizó la temporada con la idea clara de cambiar de aires. Por ello, cambió de representante y fichó por Jorge Mendes. Lo que no consiga el superagente no lo logra casi nadie, pero la realidad es que al balear no se le ha puesto delante un proyecto apetecible y ningún equipo ha querido pagar hasta el momento los cerca de 40 millones de euros que pide el Real Madrid para dejarle salir. El Milan y algún equipo inglés se han interesado por él, pero sin llegar a presentar ofertas.

Mientras, el Real Madrid en ningún momento se ha movido de su posición inicial. Los blancos no tienen la necesidad de vender, por lo que respetarán en todo momento la decisión de Asensio. Cuando se quería marchar sólo ponían como condición que el club que le fichase pagase la cantidad de millones exigida, mientras que cuando quiere seguir desde Valdebebas se le abren los brazos para que continúe. Sabe cual es su situación y ambas partes son conscientes de que el 30 de junio de 2023 quedará libre. No obstante, el club no descarta sentarse a lo largo de la temporada para tratar su renovación si su rendimiento es el esperado.