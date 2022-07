La oferta del Milan seduce a Marco Asensio

Marco Asensio está cada vez más atraído por la opción de fichar por el Milan, cuya oferta de cinco temporadas es la más atractiva de las que tiene el jugador mallorquín sobre la mesa. De momento, el jugador quiere escuchar lo que le ofrece el Real Madrid antes de tomar una decisión y no descarta quedarse una temporada más y cumplir su contrato para quedar libre en 2023, tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

La propuesta del Milan, transmitida a través de su agente, Jorge Mendes, ha entusiasmado a Marco Asensio tanto en términos económicos como por el proyecto deportivo. El campeón del Scudetto está construyendo un equipo con el que volver a ser uno de los mejores equipos de Europa con futbolistas jóvenes (Leao, Theo Hernández, Tonali…) y quiere que Asensio sea uno de los jugadores que lidere su proyecto.

El Milan le ha puesto sobre la mesa a Marco Asensio una oferta por cinco temporadas y una cifra en torno a los 6,5 millones al año, dos más de lo que gana actualmente en el Real Madrid. Además, la opción de continuar su carrera en uno de los clubes históricos de Europa, el que tiene más Champions después del Real Madrid, resulta muy atractiva para el internacional español.

Asensio tiene muchas novias

Asensio, que fichó por la empresa de representación de Jorge Mendes con su renovación pendiente, va a escuchar la propuesta del Real Madrid en las próximas semanas antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, aunque el jugador está dispuesto incluso a cumplir su contrato para quedar libre en junio de 2023.

El Real Madrid, por su parte, tiene muy claro que Marco Asensio puede ser un jugador muy importante no sólo en el presente sino también en el futuro del equipo. Ancelotti cuenta con él aunque no como titular indiscutible porque Rodrygo y, sobre todo, Fede Valverde, están por delante de él. Pero la consigna del club blanco es no volverse loco con las renovaciones para no desmadrar la masa salarial de la plantilla. De lo que no hay dudas en las oficinas de Valdebebas es que si Asensio no renueva, será traspasado este verano.