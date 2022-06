Rodrygo desvela su ‘tensión’ con Ancelotti en la final de la Champions

Rodrygo Goes ha desvelado cómo vivió la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en París y la charla que mantuvo con Carlo Ancelotti. El brasileño fue suplente en el encuentro, a pesar de su importante papel para sellar el pase a la final, aspecto que confiesa que le recordó al italiano para tratar de rascar algunos minutos más en el Parque de los Príncipes. «Yo le dije: ‘Caramba, viejo, estamos aquí por mi culpa. Tengo que jugar’», contó entre risas el brasileño.

Disputar una final de la Champions League es un sueño que todo futbolista quiere vivir al menos una vez en la vida. A sus 21 años, Rodrygo Goes puede presumir no sólo de haberlo hecho sino de haber ganado una Orejona, aunque el delantero brasileño del Real Madrid ha confesado lo que sufrió en el banquillo del Parque de los Príncipes hasta que tuvo la oportunidad de pisar el césped.

«Fue un partido difícil para mí por todo lo que había hecho en semifinales, me moría por entrar. Estoy seguro de que si me metía más tiempo marcaría un gol. Tenía este sentimiento dentro. Me moría por entrar, incluso al final del partido me empecé a pelear con Ancelotti ‘tengo que jugar, tengo que jugar’. Me dijo ‘tranquilo, te meto’ . Siguió rodando, rodando (risas) ”, contó Rodrygo Goes en el programa brasileño Bola da Vez, dejando ver los nervios que había vivido y sus ganas por salir a jugar en el trascendental encuentro en París.

«La historia se escribió en ‘semis’…

A pesar de su importante papel en el pase a la final -fue autor de un doblete para forzar la prórroga ante el City-, Rodrygo no entró en el once de elegidos para disputar el partido decisivo. El brasileño tuvo que conformarse con el banquillo y entrar en los últimos minutos. Una agonía, que el propio brasileño se encargó de relatar. «No estoy seguro de cuántos minutos fueron, pero era casi el final del juego. Le dije a Ancelotti ‘profesor, ¿no voy a jugar?’. Dijo ‘tranquilo, tenemos que cerrar – porque el resultado era de 0-1 y quería cerrar un poco más el equipo – Entonces yo le dije: ‘Caramba, viejo, estamos aquí por mi culpa, verdad. Tengo que jugar’. (Risas) Me dijo: ‘No, tranquilo. , vas a jugar’», contó Rodrygo.

Aunque contó con pocos minutos, Rodrygo quedó satisfecho con su papel vital en la consecución de la Decimocuarta. «Luego me puso hacia el final . Pero lo que cuenta es el título en sí. Y claro, la historia se escribió en semifinales y estoy muy feliz por eso”, aclaró el delantero, que estos días también ha contado otras anécdotas de aquel encuentro.

Además, Rodrygo también habló de la gran relación que mantiene con Vinicius Junior, autor del gol en París. “ Tenemos algunos chistes ahí, pero es un secreto. No se puede decir, pero es una muy buena relación. Es un chico que me gusta mucho, que me ayudó mucho cuando llegué al Real Madrid y es un hermano para mí, disfruto mucho trabajar con él”, concluyó el brasileño.