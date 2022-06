Asensio quiere su última oportunidad

Marco Asensio quiere seguir en el Real Madrid. El balear ha dudado desde hace varias semanas sobre su futuro, pero finalmente en estos momentos su deseo es continuar. Una intención adelantada por Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito. Durante la temporada no veía claro continuar, por ello decidió unirse a Jorge Mendes, uno de los mejores representantes del mundo del fútbol. El agente portugués le puede mover y de su mano encontrará equipos y buenos contratos. Luego, viendo la posición del club blanco, que no está por la labor de regalarle, en su horizonte se abrió la posibilidad de continuar agotando su contrato, que finaliza en 2023.

En estos momentos, Asensio se inclina por seguir la próxima temporada en el Real Madrid y agotar su contrato. De esta manera, se garantizaría la prima de fichaje, ya que el próximo verano recalaría gratis en otro equipo. Además del tema económico, el futbolista balear también espera una última oportunidad para demostrar su valía en un club del que siempre ha sido devoto. Esta es su intención, aunque no la del vigente campeón de Europa, que quiere que renueve y si no lo hace que salga este verano dejando una cantidad de millones importante en las arcas de la entidad madridista.

No hay regalos

El Real Madrid no se quiere encontrar ante la situación de que finalice el verano y Asensio entre en su último año de contrato sin haber renovado. Por ello, el club prefiere que amplíe su compromiso, aunque no le pondrá encima de la mesa la oferta que él desea. Si no la acepta, el club tampoco tiene la intención de venderle. La entidad madridista le dejaría salir por una cifra cercana a los 30 millones de euros.

El club blanco quiere hacer caja este verano tras haber fichado a Rüdiger y Tchouaméni. La intención desde Valdebebas es pagar la mitad de lo pagado por el francés con las posibles ventas de Ceballos y Asensio. Es decir, la idea es recaudar en torno a 15 millones por el andaluz y unos 30 por el balear.

Tiene varias novias

Aunque Asensio en estos momentos se decanta por seguir, sigue teniendo varios pretendientes esperándole. El Milan es el mejor colocado y el que más cerca ha estado de hacerse con su fichaje hasta el momento, aunque desde Inglaterra otros como el Arsenal no le pierden de vista. En ambos equipos llegaría para tener un protagonismo que en el Real Madrid no va a encontrar.