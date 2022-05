Jürgen Klopp atendió a los medios de comunicación tras perder la final de la Champions League con el Liverpool ante el Real Madrid. El entrenador alemán felicitó a los blancos, pero se lamentó por las ocasiones falladas e insinuó que el juego de los hombres de Ancelotti no fue el más adecuado.

Resultado

“No sé si es increíble, es un resultado normal del fútbol. Cuando he visto las estadísticas estaba la posesión igualada, pero disparamos más. Tengo que felicitar al Real Madrid. Ellos han marcado un gol y nosotros no. Es difícil para nosotros, pero lo respetamos. Courtois es el mejor y eso quiere decir que hay algo malo en el otro equipo. Ha hecho tres paradas increíbles. Necesitábamos más calidad. Lo que hemos hecho no ha tenido mucho sentido. Nuestra mejor fase fue después de su gol y en la primera parte con Mané. Cuando el Madrid juega con profundidad tiene mucha amenaza. He visto muchas cosas buenas, pero no ha sido suficiente”.

Retraso

“No he hablado con mi familia, pero sé que muchas tuvieron problemas. Habrá más investigaciones. Ha sido difícil, pero no sé más”.

Intensidad

“No ha sido la razón. Con las ocasiones que hemos tenido hay mil centímetros que lo cambian todo. No tiene que ver con el nivel físico. Hemos vivido estas situaciones. Había una ocasión para mostrar. Courtois hizo una parada impresionante. El Real Madrid tuvo un disparo y ha sido gol. Entiendo y respeto al cien por cien su forma de jugar, que es para ganar. Lo que hacen está dentro de las reglas. Nosotros hemos hecho un buen partido, pero no fue suficiente. Les dije a mis jugadores que me siento orgulloso. Ellos necesitan más tiempo para asimilarlo, pero han hecho una temporada impresionante. Las dos competiciones que no conseguimos ganar fueron por detalles muy pequeños. Mañana vamos a celebrar nuestra temporada”.

Clave entre ganar o perder

“Lo que faltó es que ellos marcaron y nosotros no. Podríamos haber jugado mejor, pero también el Real Madrid. Ellos hicieron lo que necesitaban. Es imposible que los dos equipos jueguen sin balón. Aparte del gol no tiraron a portería, nosotros nueve veces”.