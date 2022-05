Courtois: «¡Por mis muertos que iba a ganar la Champions!»

Thibaut Courtois fue el auténtico héroe de la Decimocuarta. El cancerbero belga hizo seis milagros en una final para el recuerdo y en la que el Real Madrid conquistó la Champions League ante el Liverpool. Al término del encuentro, atendió a los medios y aseguró que iba a ganar el título de máximo campeón continental «por mis muertos».

«La verdad que tantos años, tanto trabajo, en el club de mi vida… El Madrid gana y hubo mucha gente criticándome pero hoy hemos demostrado que somos los reyes de Europa», comenzó Courtois, totalmente feliz por el hito conseguido.

«He hecho un gran trabajo y las que he sacado a Mané y Salah… ¡Por mis muertos que iba a ganar la Champions! Sobre todo la de Salah, no me lo creo. Hemos ganado», completó el portero del Real Madrid, el mejor jugador de la final y, ya indiscutiblemente, el mejor cancerbero del mundo.