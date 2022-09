El Barcelona no altera los planes del Real Madrid con Asensio

El Real Madrid ni se inmuta con la irrupción del Barcelona en el caso Asensio. El interés del club azulgrana en fichar al delantero madridista, adelantado por Eduardo Inda en El Chiringuito el pasado 12 de septiembre, no cambia el plan del club blanco con Asensio, que queda libre en junio y podría firmar con cualquier equipo a partir del 1 de enero. El Madrid no se volverá loco ni entrará en subastas para renovarle.

Si Marco Asensio, cuya actitud cambió en el partido de Champions ante el Red Bull Leipzig, se lo gana en el campo y Ancelotti lo pide, el Real Madrid estaría dispuesto a sentarse con Jorge Mendes y presentarle una oferta de renovación, pero en ningún caso se pondrá en riesgo la masa salarial del vestuario. En la cúpula de Valdebebas se tiene muy claro que la viabilidad económica del club está por encima de cualquier futbolista se llame como se llame. Y sobran los ejemplos en las últimas temporadas.

El pasado 12 de septiembre Eduardo Inda adelantó en exclusiva en El Chiringuito el interés del Barcelona en Marco Asensio, una de los jugadores más apetecibles que será agente libre en junio. «Me han dicho que en verano no llegó ni una oferta por Asensio y también me cuentan que hay un club que está interesado en contratar sus servicios de cara a la próxima temporada» –desveló en el programa de Pedrerol– «Es un equipo que a cualquier jugador profesional le encantaría y que tiene un entrenador muy potente. Es un gran rival del Real Madrid, un rival directísimo… y no es el Atlético de Madrid, es el Fútbol Club Barcelona».

Se queda por su prima

Hace tiempo que Marco Asensio tomó una decisión arriesgada: quedarse en el Real Madrid para acabar su contrato y ser agente libre en junio, tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito el pasado 30 de junio cuando aún quedaban más de dos meses de mercado por delante: «Asensio ha tenido ofertas de Inglaterra e Italia, pero me cuentan que él se quería ir, que luego quería quedarse y finalmente ha decidido quedarse en el Real Madrid. El Arsenal también le quería. Le queda hasta 2023 y piensa en la prima de fichaje».

Asensio, concentrado con la selección de Luis Enrique para la disputa de los dos últimos partidos oficiales antes del Mundial, está ante la temporada más importante de su carrera. Está en juego su futuro en el Real Madrid o quién sabe si en el Barcelona. Por edad y potencial puede ser uno de los chollos del próximo mercado de verano. De su rendimiento y, sobre todo, de su regularidad, ya hay más dudas. La pelota está en el tejado de Marco. O en sus pies.