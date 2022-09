Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Leipzig en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Los blancos ganaron gracias a un gol de Valverde y un gran tanto de Asensio. Con esta victoria, el vigente campeón de Europa da un paso importante hacia los octavos de final.

Nivel físico

“No ha sido un partido espectacular. Lo más importante era evitar las contras. No hemos adelantado demasiado la línea y salió un encuentro bien controlado. Sólo dos veces nos buscaron la espalda, que es lo que querían. Queríamos ganar y la vigilancia defensiva era un aspecto muy importante. Hemos ganado mereciendo. Es un momento de la temporada donde a los jugadores les pido jugar un fútbol inteligente para ganar los partidos”.

Asensio

«Le he felicitado. Ha jugado una parte importante del partido y ha sido determinante. Su reacción fue muy buena y creo que ha hecho un buen partido. Necesitaba este gol. Tuvo dudas de irse o quedarse y todo el mundo está contento».

Ganar antes

“Nos gustaría adelantarnos un poco antes. Este equipo dio un empujón ganando al Dortmund y teníamos preocupación, pero hemos cumplido”.

Vinicius

“De lo que se habla no se da cuenta. Está centrado y le gusta jugar al fútbol. Es más fuerte porque busca continuidad en su juego y más acierto en la portería”.

Tchouaméni

“Es muy inteligente. Tiene que mejorar, pero se posiciona muy bien. Pregunta mucho”.

Valverde

“Lo que me parecía raro es que sólo marcara un gol con el tiro que tiene. Le dije que si no era capaz de marcar más de 10 goles yo tenía que romper mi carné y jubilarme. Tiene una piedra. Hoy marcó con la izquierda, lo que significa que está tomando confianza. Es muy inteligente en su posición. Tenemos que esperar un poco para decir si es uno de los mejores del mundo”.

Intensidad

“Enfadarse es normal. Lo que más destaca es que en este equipo los jugadores son muy madridistas y eso al final cuenta. El peso de la camiseta te hace sentir madridista como todos los aficionados”.

Camavinga

“Cuando el partido está roto su energía destaca más. Utilizar esta energía en el desborde al principio es más complicado. Tiene que aprenderlo. En los partidos de ida y vuelta destaca más. Tiene que posicionarse bien cuando el encuentro está más controlado a nivel táctico”.

Benzema

“Con Karim no cambiaba la estrategia, que era no dejarles tener velocidad. Veremos en los próximos días si puede entrenar, pero no vamos a arriesgar nada. Si entrena bien el sábado jugará el domingo”.