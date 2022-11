Marco Asensio regresó a su mejor versión ante el Celtic. El balear dio un recital sobre el maltrecho césped del estadio Santiago Bernabéu. Hizo de todo y todo bien, para volver a brillar con luz propia. Ancelotti se decantó por él de titular y aprovechó la oportunidad que le brindó el italiano. Marcó la diferencia sobre el verde y el técnico no dudó en asegurar públicamente que fue el mejor jugador de un partido donde la gran mayoría de los jugadores del Real Madrid estuvieron a un nivel muy alto para terminar goleando a los escoceses.

Los números dicen mucho menos de lo que fue el partido de Asensio en el Santiago Bernabéu. Hizo un gol, realizó cinco disparos, dio 67 pases y completó el 94% de ellos. Unos números muy notables, pero el encuentro de un jugador que se está viniendo arriba en un tramo de la temporada importante para él fue mucho más. Todo lo que hizo generó peligro. Dio un buen pase a Rodrygo en el inicio de la jugada que originó el primer penalti a favor de los blancos y dio una gran asistencia a Vinicius, que falló el brasileño en una jugada que acabaría en el segundo penalti del Madrid.

Tras comenzar el curso con menos protagonismo del deseado, ha llegado el primer momento decisivo siendo un jugador importante en el Real Madrid y con muchas opciones de estar entre los 26 elegidos de Luis Enrique para defender a España en el Mundial de Qatar. Está en la prelista y debería estará en la convocatoria definitiva. El asturiano confía mucho en él.

Tras el encuentro, Ancelotti fue preguntado por Asensio en rueda de prensa y el italiano se deshizo en elogios. «Ha sido el mejor del partido. Ha mezclado bien con Valverde. Ha sido contundente y efectivo. El mejor. Su actitud cuando no jugaba ha sido buena. No tenía dudas, pero cuando no estás contento puedes tener una actitud negativa o positiva. Él eligió la positiva», aseguró un técnico que ha recuperado a un gran jugador para la causa.