«El Real Madrid no renovará a Raúl»

Eduardo Inda visitó, como cada semana, el plató de El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora del Real Madrid, ya que el club de Concha Espina ya ha tomado una decisión con el futuro de Raúl González Blanco, al que no le están yendo nada bien las cosas en el Castilla esta temporada.

«Raúl González Blanco tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y el Real Madrid tiene decidido que no le renovará como entrenador del Castilla. Dije que podía caer antes de final de temporada. Está algo menos grave antes la situación del equipo. La alternativa que tiene el Real Madrid es ofrecerle que se quede en el estamento de asesores o que salga», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató. «Yo creo que saldrá y que intentará una aventura como entrenador. Si se queda sería dentro del organigrama del Real Madrid como asesor, embajador…», añadió el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol.

Hace ya un mes Eduardo Inda desvelaba en el mismo programa deportivo que el Real Madrid no iba a despedir a Raúl, pero que en el club esperarían un gesto del técnico del Castilla si la situación del filial madridista no cambiaba. Si la mejora no se producía esperaban que el mítico ‘7’ tomara la decisión de hacerse un lado dimitiendo para que llegase un nuevo técnico a reconducir el rumbo del equipo.

«No quieren destituir a Raúl porque es un emblema y están esperando que si el equipo no remonta él renuncie», comentó en octubre Eduardo Inda. La situación del Castilla no ha mejorado desde hace un mes y los pupilos de González Blanco están en la decimoctava plaza de la Primera RFEF, por lo que en el club verían muy peligroso para el progreso de los futbolistas descender una categoría más, cuando la intención siempre es tener al filial en segunda división.

Raúl tuvo ofertas

Ahora se ha tomado la decisión de que no se le renovará el contrato de entrenador del Castilla a Raúl González Blanco, pero tampoco se le echará del club como suele suceder cuando se destituye o no se renueva a un técnico. El ex delantero es un icono y una leyenda de la entidad de Chamartín y se le ofrecerá un puesto dentro del organigrama, pero la decisión será suya si aceptarlo o emprender una nueva aventura lejos de Valdebebas.

Lo cierto es que a Raúl no le han faltado ofertas estos últimos años. Su gran papel en La Fábrica despertó el interés del Villarreal, por ejemplo, pero finalmente fue Pacheta el que se sentó en el banquillo del Estadio de la Cerámica. El curso pasado también tocó a su puerta el Unión Berlín, pero el todavía entrenador del Castilla optó por seguir en la que considera su casa, pero un año después se le está agotando el crédito y podría abandonarla el próximo verano. Raúl vive su peor momento en el banquillo blanco.