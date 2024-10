El Real Madrid no echará a Raúl pero espera su renuncia si el Castilla no mejora

El Real Madrid tiene claro que no va a despedir a Raúl González como entrenador del Castilla, sean cuales sean los resultados, por el respeto a su leyenda, pero en la cúpula de Valdebebas están convencidos de que será el propio Raúl el que renuncie a su cargo si el rendimiento del filial blanco no mejora.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid están desalentados con la marcha del Castilla, que está decimoquinto en una liga de 20 equipos. No quieren destituir a Raúl porque es un emblema y están esperando que si el equipo no remonta él renuncie. Si renuncia se le daría un puesto en el organigrama del Real Madrid. Hay bastante desazón. El Castilla hace 30 y tantos años jugó una final de la Copa del Rey y ahora están casi en Primera RFEF. No quieren destituirle porque es un emblema pero la situación de Raúl es insostenible, salvo que enderece el rumbo. Raúl termina contrato el próximo verano podría salir. Le ofrecerían algún puesto en el organigrama deportivo del Real Madrid. Estaría de asesor, pero eso no se ha definido. La causa tendría que ocurrir antes de la consecuencia», aseveró.

Raúl tiene contrato indefinido con el Real Madrid como un empleado del club y la intención de los dirigentes blancos es que el mítico ex jugador siguiera vinculado a la casa blanca aunque dejara de ser entrenador del Castilla. En el club hay plena confianza en que Raúl no se aferrará al cargo. Todo lo contrario. «Si Raúl ve que el problema es él o que no es capaz de transmitir sus ideas a los chicos, no tendrá problema en hacerse a un lado», aseguran en Valdebebas.

La situación actual del Castilla es delicada, aunque aún queda competición de sobra para revertirla. Los de Raúl sólo han ganado uno de los ocho partidos de liga en Primera Federación y, aunque están fuera de los puestos de descenso por la mejor diferencia de goles, llevan los mismos puntos que el antepenúltimo de la tabla. La temporada pasada el filial del Real Madrid también tuvo que resignarse desde muy pronto a luchar por la permanencia.

Raúl, en su sexto intento

Raúl González ha iniciado su sexta temporada consecutiva al frente del Castilla. Sólo en una de las cinco campañas precedentes estuvo cerca de devolver al filial del Real Madrid a la Segunda división, pero aquel Castilla se quedó a un gol del ascenso tras toparse con el Eldense. Deportivamente, el rendimiento del filial blanco ha estado lejos de lo esperado y tampoco es que la factoría Raúl haya conseguido subir jugadores al primer equipo.

Durante sus ya más de cinco años de trabajo en Valdebebas Raúl ha sido fiel a su leyenda de trabajar más que nadie: «Sigue llegando el primero y sigue yéndose el último», dicen los empleados del Real Madrid acostumbrados a ver el coche del mítico 7 horas y horas aparcado en la Ciudad Deportiva del equipo blanco. Pero los resultados no le han acompañado y en el Real Madrid los resultados son una exigencia y eso lo sabe Raúl mejor que nadie.

Además, en estos años el entrenador del Castilla ha tenido media docena de ofertas para dar el salto a emigrar de Valdebebas, pero Raúl no ha querido irse. Ni siquiera cuando el Schalke 04, su segundo equipo profesional después de irse del Real Madrid, casi le lanzó un SOS para que se hiciera cargo del primer equipo, que vivía una situación límite en la Bundesliga. Vinieron después llamadas de otros clubes alemanes e incluso estuvo muy cerca de dirigir la temporada pasada al Villarreal, pero las dudas de Raúl sobre el proyecto que le ofrecía la familia Roig provocaron que Marcelino le acabara adelantando.

Ahora Raúl está ante una nueva encrucijada en su carrera como entrenador. A los 47 años sabe que su etapa como técnico del filial del Real Madrid tiene fecha de caducidad: a final de temporada será sustituido por Arbeloa, técnico del juvenil. Pero la sucesión de Raúl no será posible si el propio Raúl no da el paso a un lado, porque el Real Madrid no quiere maltratar a una de sus mayores leyendas.

Arbeloa será su sucesor

Arbeloa está preparado para dar el salto al Castilla, bien sea en mitad de la temporada y bien en junio, porque el entrenador del juvenil ya ha tenido a su cargo a la mayor parte de la actual plantilla del filial del Real Madrid. En todo caso, Arbeloa esperará a que Raúl primero y el club después muevan ficha y le comuniquen la decisión cuando toque.

De hecho, la intención del club blanco es que Raúl siga vinculado al Real Madrid cuando termine su etapa como entrenador del Castilla. Y ahí es donde radica la gran incógnita: saber si Raúl prefiere quedarse en el organigrama del club de su vida o emprender una carrera como entrenador profesional lejos del paraguas del Real Madrid. Él ya sabe lo que es hacer las maletas y cambiar no sólo de equipo sino de país y hasta de continente, la pregunta es si está dispuesto a hacerlo o preferirá continuar vinculado al club al que ha entregado casi toda su vida.