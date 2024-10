El juvenil de Arbeloa pierde en Lille con un escándalo arbitral

El Lille se llevó la victoria en la Youth League ante el Real Madrid por 2-1. El juvenil de Arbeloa cayó con mucha polémica, puesto que con empate a cero en el marcador, en el minuto 19, Imbondo tuvo que ser expulsado por una agresión clara a Aimar Santiago, que sufrió una conmoción que le impidió seguir. Los galos fueron muy superiores en la primera parte, aunque en la segunda terminaron pidiendo la hora ante un equipo que mereció como poco rascar un punto. Además, el guion del partido hubiera cambiado si el centrocampista galo hubiera visto la roja en lugar de la amarilla que le mostraron.

La mala suerte se cebó con el filial madridista, que sufrió dos cambios antes del minuto 20. Se marcharon por lesión Jesús Fortea y el propio Santiago. El conjunto blanco comenzó entonces a sufrir y terminó cuajando una mala primera parte. No fueron los mejores 45 minutos de los de Arbeloa, aunque estuvieron condicionados en todo momento por lo sucedido en los primeros 20 minutos, con sendas lesiones que comprometieron mucho sus aspiraciones.

El conjunto blanco encajó al término del primer tiempo los dos goles que les llevaron a irse al descanso por debajo en el marcador. Fueron obra de Diaoune y Ayodele, aunque pudo ser peor. No estuvieron finos los de Arbeloa, que pudieron pagarlo con un resultado todavía más contundente.

Nada más regresar del vestuario, estuvo a punto de sentenciar el Lille. Los franceses mandaban un balón al palo a los 30 segundos de juego, lo que hacía presagiar que el arranque de la segunda mitad sería igual que el final de la primera. Pero nada más lejos de la realidad. Perdonaron los galos y, da igual en que categoría sea, ya se sabe lo que sucede cuando dejas al Real Madrid con vida.

Los de Arbeloa despertaron. A pesar de todo lo que había sucedido a lo largo del encuentro, los blancos consiguieron reponerse y fue cerca de la hora de partido cuando se metieron de nuevo en un partido que parecía estar casi resuelto. Por medio de Yáñez consiguieron recortar distancias en el marcador y, tras ello, se volcaron sobre la portería de Merzouk.

Derrota en Lille en la Youth League

Los blancos asediaban la portería del Lille, en busca del gol que les permitiera empatar el partido. Pudo llegar, pero el colegiado lo evitó. El bielorruso Amine Kourgheli pasó por alto un penalti claro por manos a un disparo de los blancos. En una jugada embarullada, el balón golpeó claramente en el codo de un defensor, que lo tenía separado del resto del cuerpo. La jugada se vio claramente por televisión, pero el árbitro decidió no señalar absolutamente nada.

Si en la primera parte no vio la agresión de Imbondo y permitió al Lille seguir con 11 sobre el terreno de juego, en esta ocasión se iba al limbo un penalti claro por manos. Pese a ello, los madridistas no desistieron, mandando un balón al palo casi con el tiempo cumplido, pero no pudieron empatar el segundo choque en la Youth League.