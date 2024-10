La nueva realidad de los internacionales del Real Madrid

Algo está cambiando con los futbolistas del Real Madrid. Se está viendo en este parón de selecciones. Los jugadores de Carlo Ancelotti han decidido que ante un calendario tremendamente cargado e inhumano para los deportistas, ha llegado el momento de priorizar al club y dosificar esfuerzos. Por ello, las selecciones, algo que siempre ha sido prioritario para muchos jugadores, ha pasado a ocupar un segundo plano cuando los partidos de los combinados nacionales no tienen una gran importancia.

En este parón de selecciones se ha visto en Valdebebas a Vinicius, Militao y Mbappé. Algo poco habitual. También a Lunin. Ninguno de los tres tienen lesiones de gravedad, todos ellos estarán listos para jugar el próximo sábado contra el Celta en el estadio Municipal de Balaídos, pero, en consenso con sus respectivas selecciones, han sido liberados para poder seguir trabajando con sus clubes.

La plantilla del Real Madrid está disputando la temporada más exigente en la historia del club blanco. Los madridistas afrontan un curso de siete competiciones, una de ellas ya se ha disputado como es la Supercopa de Europa. A los internacionales, hay que añadirles cinco parones donde disputarán un total de 10 encuentros más. En conclusión, siempre que los blancos queden entre los ocho primeros en la fase liga de la Champions, podrían disputar 80 encuentros en el mejor de los casos.

Por lo tanto, los jugadores del Real Madrid han decidido que ha llegado el momento de gestionar esfuerzos. No llegan a todo, por lo que han decidido cambiar el plan, para alegría del club, que ve como sus futbolistas priorizan al que paga sus contratos cuando los partidos que tienen que jugar las selecciones tienen una importancia relativa.

Por ejemplo, en Europa, las selecciones están jugando la fase de grupos de la Liga de Naciones. Una competición menor que a estas alturas no importa más que un partido de Liga o Champions. Diferente será en marzo, cuando se celebren los cuartos de final, y en junio, cuando cuatro equipos disputen la final four en la que se juegan un título. Por otro lado, en Sudamérica, es cierto que los equipos están jugando la clasificación para el Mundial, pero salvo hecatombe todas las grandes estarán en Estados Unidos, Canadá y México.

La reflexión de Tchouaméni

«La Liga de Naciones no es la competición del siglo», explicó el centrocampista del Real Madrid. La reflexión de Tchouaméni viene por el poco dato de audiencia que registró en Francia el partido del pasado viernes ante Israel correspondiente a la tercera jornada de esta Liga de las Naciones. Fue el menos visto en cinco años. El capitán de la selección entrenada por Deschamps en ese encuentro explicó que hay que entender que esta competición «no apasiona mucho» y, además, Francia ya ganó este torneo en el año 2021.

«No es la competición del siglo, no es ningún secreto», explicó Tchouaméni en rueda de prensa. «Estoy feliz de haberlo añadido a mi lista de logros en 2021, pero no es el Mundial, no es la Eurocopa… haremos todo lo posible para ganarla», añadió el jugador del Real Madrid, que sí que explicó que «cada vez que nos ponemos la camiseta azul debemos hacer todo lo posible para ganar».

También en relación con la ausencia de Mbappé, que no está en estos partidos por lesión, Tchouaméni repitió esa idea de que estos partidos no son tan importantes. «La Liga de las Naciones tiene la importancia que ustedes [en referencia a los medios de comunicación] le dan. No les voy a decir que no me importan, pero es una competición que cobra importancia desde el momento en el que nos clasificamos para la fase final», añadió el centrocampista francés.