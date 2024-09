Un histórico de Europa está en apuros. El Schalke 04, que hace dos temporadas descendió a la segunda división alemana, no solo no ha conseguido subir a la Bundesliga, sino que está pasando verdaderos apuros. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana cayó derrotado de manera estrepitosa en casa ante el Darmstadt, recién descendido, por 3-5 después de irse al descanso con una ventaja favorable de 3-0. Lo que da muestras de la zozobra que vive el club desde hace varias temporadas.

Por ello, la directiva alemana ha tomado una drástica, radical y sorprendente decisión. Ha destituido de una tacada tanto al entrenador del equipo, Karel Geraerts, y al director deportivo, Marc Wilmots. «La decisión de la junta directiva de no seguir el camino con Karel Geraerts no se debe sólo a la falta de resultados y a la derrota ante el Darmstadt (3-5), sino también a la evolución negativa general de las últimas semanas. Táctica y futbolísticamente no tomamos las medidas necesarias, ni como equipo ni individualmente. Por eso, después de un tercio de la primera mitad de la temporada, estamos atrapados en la parte inferior de la tabla», explicó con contundencia el CEO, Matthias Tillmann.

Y el nombre de Raúl González ha sido el primero en salir a la palestra en el Schalke 04. El exdelantero del Real Madrid, y también del equipo alemán, dejó un enorme recuerdo en el club de Gelsenkirchen, que lo considera leyenda e icono por su rendimiento durante los dos años en los que militó en la institución minera, con la que consiguió títulos y, además, llegó a ser capitán del equipo. El ‘7’ ya lleva seis temporadas entrenando al Real Madrid Castilla, filial blanco, y de momento no se plantea salir ni del club ni de España a pesar de lo bien valorado que está en Alemania.

Alemania confía en Raúl

Ya el Unión Berlín quiso hacerse con sus servicios la temporada pasada, pero finalmente el exdelantero se decantó por quedarse en el club de su vida. Ahora, la situación es parecida, según apunta el prestigioso diario alemán Bild, que asegura que Raúl González es la primera opción de la dirección deportiva del Schalke 04 para ocupar el banquillo germano de manera inmediata. Según parece, el técnico del Castilla prefiere quedarse en el filial e intentar remontar el vuelo tras un inicio de curso en el que aún no conocen la victoria. Tres partidos en 1ª RFEF y tres empates.

Por tanto, el club de la cuenca del Rürh necesita un nuevo técnico. Mientras intentan convencer a Raúl y abrir una posible puerta de salida del Real Madrid, el alemán Jakob Fimpel se ha hecho cargo del equipo de manera interina. El Schalke está sumido desde hace varios años en una gran crisis que incluyo le ha obligado a coquetear con el descenso a la Bundesliga 3, lo que arrastraría casi con toda seguridad a este histórico de Europa a la desaparición. En Alemania confían en que Raúl pueda ayudarles a salir del infierno aterrizando en el banquillo del Veltins-Arena, ya que el club marcha antepenúltimo en la Bundesliga 2 y solo ha conseguido una victoria y un empate en las seis jornadas de liga que se han disputado hasta el momento.