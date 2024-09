Al Castilla se le sigue resistiendo la victoria y suma un nuevo empate contra el Sanluqueño

El Real Madrid Castilla sumó un nuevo empate. La primera victoria se les resiste a los de Raúl González, que llegaron a remontar el partido ante el Atlético Sanluqueño, pero a los que se les escaparon los primeros tres puntos de la temporada en una última media hora en la que incluso pudieron quedarse sin sumar. Al tanto inicial de Carbonell contestaron Loren Zúñiga y Víctor Muñoz, igualando pasado el 60′ Víctor Valverde para los gaditanos.

En pleno proceso de reestructuración y cambio generacional, los madridistas buscaban amarrar como visitantes su primer triunfo en una visita complicada. No había conseguido puntuar el conjunto blanco en sus dos últimas salidas a Sanlúcar de Barrameda, firmando sendas derrotas por 3-1 y 2-1. En esta ocasión, no llegaban tampoco en un buen momento, puesto que en los cuatro primeros partidos, no habían conseguido ganar, sumando dos empates ante Villarreal B y Betis B.

Tras los dos encuentros ante los filiales amarillos y verdiblancos, el Castilla viajaba a Cádiz, para enfrentarse a un Sanluqueño en una situación similar a la suya. Un triunfo en la primera jornada y un empate más dejaban a los andaluces en la decimosexta posición, por encima del conjunto madridista, que llegaba al duelo penúltimo con dos puntos en su casillero.

Raúl sólo hacía un cambio respecto a lo que se veía en Valdebebas la pasada semana. En el once entraba Cuenca defensa, en el lugar de Lorenzo Aguado. Marcado por las bajas, el conjunto blanco trataba de buscar la primera victoria del curso, que le permitiera salir de la parte baja de la clasificación.

Pero no comenzaron las cosas nada bien para los blancos. El filial encajaba a las primeras de cambio. Una pérdida en el centro del campo permitió a Pablo Carbonell entrar por la izquierda y poner el primer tanto del encuentro. Se les ponía cuesta arriba a los de Raúl, que a raíz de encajar, se repusieron y trataron de darle la vuelta al partido. La mejora llevó a los blancos a poner el empate antes del descanso.

Loren Zúñiga hacía las tablas en el 36. El jugador, que había entrado instantes antes por Campos, aprovechó una buena acción de Gonzalo, que le metió desde la derecha el balón para que rematase al segundo palo e hiciera el tanto del empate. Era el 1-1, que daba alas al Castilla de cara a la segunda mitad.

En ella, los blancos conseguirían adelantarse. Fue en una acción también desde la banda derecha. De nuevo Gonzalo descargaba en esta ocasión para Víctor Muñoz y le doblaba buscando que se la devolviera para poner el centro. Sin embargo, el atacante madridista caracoleaba en la frontal, se sacaba un disparo raso al palo corto que pillaba desprevenido al meta para poner el 1-2.

Los blancos se adelantaban y sumaban, en esos momentos, sus primeros tres puntos de la temporada. Pero no pudieron aguantar la ventaja y acabaron sumando un nuevo empate. A la hora de partido, Víctor Valverde ponía de nuevo las tablas en el luminoso. Lo hacía tras una jugada de Alain, que finalizaba al segundo palo.

El nuevo empate deja al Castilla como uno de los únicos equipos del grupo que aún no han ganado este curso, junto con el Recre, Villarreal B y Algeciras. Los de Raúl suman tres puntos tras la disputa de las primeras cinco jornadas. El próximo fin de semana buscarán la primera victoria ante un histórico del fútbol español como el Hércules.