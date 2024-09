Ancelotti: «Dirigir al Real Madrid 300 veces no es un milagro, pero casi»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Alavés. Los blancos buscan una nueva victoria en Liga para seguir manteniendo la racha, mientras que los vitorianos quieren seguir demostrando las buenas sensaciones mostradas hasta la fecha. El italiano no podrá contar con Carvajal.

El italiano comenzó analizando el encuentro contra el Alavés: «Estamos empezando una buena dinámica y hay que seguir. Estamos mejor y lo vamos a hacer mejor en los próximos partidos». También habló de Bellingham y su hombro: «El problema no le ha afectado. Tiene que tener la protección para estar más seguro. Carvajal no ha recuperado del golpe, necesita unos días más».

«No doy la alineación, pero es el momento de rotar. Los que no han jugado tienen más oportunidad», comentó. Sobre Endrick, dijo lo siguiente: «Es un delantero centro, pero a veces también puede jugar por banda. Tiene que ser paciente y lo conoce muy bien. Entrena todos los días con los mejores del mundo. Está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta y es muy maduro. Está muy bien y estamos encantados con él». El italiano habló de Ceballos: «Está en el buen camino».

«Me llama la atención. Los rivales en la segunda mitad bajan el ritmo y la intensidad, pero es llamativo», dijo sobre la falta de goles en los primeros 45 minutos. «El plan es que entre con el equipo el jueves. Por lo tanto, estará disponible para jugar», dijo sobre Camavinga.

«El Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Esto hace pensar a algunos que no tenemos un juego y es así, no tenemos uno, tenemos muchos», comentó. También habló del Real Madrid y su importancia: «Tengo la suerte de hacer mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Es algo especial. Hacerlo 300 veces no digo que no es un milagro, pero casi».

Ancelotti también habló de su futuro: «Yo no tengo fecha, no la tiene nadie. No se debe comparar mi cansancio al de los jugadores. Yo podría tener cansancio a nivel mental, pero no lo tengo para nada. De momento no tengo fecha de caducidad y me encantaría seguir aquí para muchos años».

«Me da mucha pena las lesiones. Ojalá Ter Stegen recupere lo mejor posible. El calendario no va a cambiar esta temporada, pero una reflexión sí hay que hacerla», comentó sobre las lesiones.

«Lo está haciendo muy bien. Ha renovado el contrato. No es que tenga dificultad con el balón, es que yo no se lo pido. No le pedimos mucho a nivel ofensivo. Es mejor que se quede ahí porque a veces tiene que hacer otro trabajo», comentó sobre Mendy.