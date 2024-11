El despegue de Raúl Asencio

Raúl Asencio ilusiona. El defensa central se estrenó como titular este pasado domingo con la camiseta del Real Madrid y disputó 90 minutos sólidos. Ante las lesiones que padece la zaga central madridista, el canterano se ha erigido el salvador de Carlo Ancelotti. Después de sumar dos encuentros en los que ha demostrado todo su talento, todo apunta a que Asencio formará de nuevo dupla con Rüdiger en Anfield. Carletto confía en él y el club también. De hecho, la conversación sobre su renovación y mejora de contrato como jugador de la primera plantilla está sobre la mesa.

Después de ser marcarse una actuación más que notable en Butarque, Carlo Ancelotti se guardó buenas palabras hacia el canario. «Me ha sorprendido porque siempre está concentrado y es muy maduro. Siempre está muy bien posicionado. La cantera ha hecho un muy buen trabajo con él», explicó. En su primera titularidad de blanco recopiló grandes números: 84% de éxito en los pases, una oportunidad creada, tres pases en el último tercio, una entrada, cinco despejes y ganó siete de sus 10 duelos disputados. «Está haciéndolo bien y esperemos que siga así. Por las circunstancias, le merecemos más que nunca. Está demostrando que vale para jugar en el Real Madrid», contaba un aficionado a OKDIARIO.

Desde la desafortunada lesión de Militão contra Osasuna, Raúl Asencio sirve de último amuleto para el Real Madrid. El central de 21 años se estrenó en el minuto 30 contra Los Rojillos y en 12 minutos, asistencia a Jude Bellingham. El canterano mandó un pase picado sensacional desde su mitad de campo, marca de la casa, al inglés y éste solamente tuvo que finalizar para poner el 2-0. Asencio enloquece. Hasta el Santiago Bernabéu se levantó y gritó su nombre. Nunca había soñado un debut así. «Desde que empecé a jugar al fútbol, debutar con el primer equipo era el sueño», decía el novato después del encuentro.

Llegó en 2017, después de brillar durante cinco años en Las Palmas, Asencio dio el salto a la península. El Real Madrid quedó impresionado por su talento y lo incorporó a sus filas. En La Fábrica, el joven defensor fue desarrollándose metódicamente, consolidándose como pieza fundamental en cada equipo que integró. Su capacidad de liderazgo natural lo convirtió en referente defensivo indiscutible.

La temporada 2022-23 marcó su debut con el RSC Internacional, predecesor del Real Madrid C. Su primera experiencia en Tercera Federación fue sobresaliente. Aunque no destacó como goleador, Asencio demostró un excepcional sentido posicional y capacidad defensiva. Junto al RSC, estuvo cerca de conseguir el ascenso, lo que le valió su promoción al Castilla con apenas 19 años. Bajo la tutela de Raúl González, en la siguiente campaña, Asencio confirmó todas las expectativas.

Desde que llegó al Castilla, el zaguero se convirtió en pieza clave para Raúl González, siendo titular indiscutible. Raras fueron las veces en las que no se vio al canario en el campo. Además, es un líder nato. Este curso, Asencio es el segundo capitán del filial. Cuando Gonzalo no está, el brazalete es suyo. Aunque en realidad, no hace falta vestirlo para poder liderar a los suyos. En casa encuentro, el 5 demuestra ser un patrón, ya sea por su juego pero también por su voz. Además, su excelente rendimiento atrajo el interés de varios clubes el verano pasado. El City Group, petición del Girona de Míchel, se ofreció en darle una oportunidad en Primera División. Las Palmas también intentó recuperarlo, pero su corazón ya latía al ritmo del Bernabéu, donde sueña con hacer historia.