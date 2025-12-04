El Real Madrid no pone fecha para sentarse a hablar con Vinicius de la renovación

El Real Madrid todavía no ha movido ficha a la hora de abordar la renovación de Vinicius Junior. La entidad de Valdebebas está por la labor de volver a sentarse con el brasileño en los próximos meses, pero hasta la fecha nadie en el club blanco ha tomado la iniciativa. No obstante, para el club blanco es una prioridad renovar al brasileño, puesto que tienen como objetivo que amplíe su contrato antes de que llegue verano.

De no ser así, le pondrían en venta, aunque solo saldrá si él quiere, ya que tiene contrato en vigor hasta 2027. Al mismo tiempo, el jugador está por la labor de continuar en la entidad madridista, mientras que sus representantes deben llegar a un acuerdo… otra vez.

El Real Madrid quiere seguir contando con Vinicius. Desde las oficinas -al margen de lo que ocurra en el banquillo- se continúa viendo al brasileño como una pieza clave para el futuro del equipo. Por ello, la prioridad sigue siendo lograr que amplíe su contrato.

En el plano económico, el club recuerda que aspira a obtener rentabilidad de la inversión realizada cuando fichó al jugador en 2018. Su llegada, su evolución y el respaldo institucional y mediático que ha recibido representan un esfuerzo que el Real Madrid no está dispuesto a perder sin contraprestación. «Si se va ahora y pagan, no pasa nada; pero si se queda sin renovar, corre el riesgo de irse gratis», apuntan fuentes cercanas a la directiva.

Vinicius y el Madrid: una relación compleja

El Real Madrid daba por hecho que, tras el Mundial de Clubes, Vinicius firmaría un contrato que ya estaba pactado. Sin embargo, el jugador rompió la palabra dada y decidió no renovar. El brasileño sorprendió al exigir una prima de renovación que el club considera inasumible, mientras deja abierta la opción de marcharse libre en 2027 y embolsarse una elevada prima de fichaje en otro equipo.

Dentro del club hay cierta decepción por la postura del futbolista. Consideran que se le ha dado un trato diferencial, tanto económica como personalmente, y que ha recibido un apoyo constante dentro y fuera del campo. Subrayan, además, los numerosos gestos -públicos y privados- en los momentos más delicados.

Con el contrato que ambas partes pactaron, pero nunca firmaron, Vinicius habría pasado a ser el jugador mejor pagado de la plantilla en salario, aunque sin alcanzar las cifras de Mbappé sumando su prima de fichaje. Pero el francés llegó libre del PSG, mientras que Vini costó 45 millones. El club, incluso, estaba dispuesto a romper su propio techo salarial -casi sagrado- para satisfacer al brasileño, aun asumiendo el riesgo de generar debate interno y un posible efecto dominó en la plantilla.

En la cúpula blanca la postura es firme: no habrá prima de renovación y, si llega una oferta adecuada, se estudiará sin dramatismos. Lo que Florentino Pérez no está dispuesto a permitir es que el jugador se marche sin dejar un beneficio económico. El caso Vinicius, más allá de lo deportivo, se ha convertido en un asunto de negocio y de orgullo institucional. El deseo del club es que continúe, y trabajará para lograrlo, pero si no es posible, no dudarán en escuchar ofertas… cuando aparezcan, porque por ahora no ha llegado ninguna. Eso sí, desde la entidad madridista harán todo lo necesario para buscarlas llegado el momento.