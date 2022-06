El Real Madrid no fichará un delantero hasta ‘examinar’ a Hazard

El Real Madrid no encuentra en el mercado ningún delantero que le haga perder la cabeza y que llene el vacío de Mbappé, por lo que el club blanco no moverá ficha por un punta hasta comprobar el estado de Hazard en la pretemporada. Así lo reveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones. «En el Madrid le han dicho a Ancelotti que se espere a ver cómo regresa Hazard. Van a intentar la operación de recuperar al belga. Si en verano se ve que Hazard es el mismo de estos últimos años pues sí se intentaría traer un delantero», adelantó el director de OKDIARIO.

Aunque cada semana llegan a las oficinas del Real Madrid ofrecimientos de varios delanteros, el club blanco no tiene intención de fichar a un punta hasta examinar cómo llega Hazard a la pretemporada. En la entidad madridista se quiere esperar a tomar una decisión hasta comprobar el estado del belga, que sería un refuerzo de lujo para una delantera en la que ya estarían: Benzema, Vinicius, Rodrygo, Hazard, Asensio y un nueve suplente que el club quiere que sea Borja Mayoral.

Los responsables de fichajes del Real Madrid no encuentran en el mercado un delantero que ofrezca un salto de calidad suficiente como para ser relevo y competencia de Benzema y cuyo precio de mercado se vaya por encima de los 100 millones. Además, varios de los nombres que han sido ofrecidos al club madridista, como Lautaro Martínez (Inter), Gabriel Jesús (City) o Richarlison (Everton), ocupan plaza de extracomunitarios, por lo que el Real Madrid no podría inscribirlos hasta que no se dé luz verde al pasaporte de Vinicius, porque con los tres brasileños –Vini, Militao y Rodrygo– ya está cubierto el cupo de extracomunitarios.

Hazard, renacido

La buena noticia para el Real Madrid es que Hazard ha dado síntomas esperanzadores en estos partidos de la Liga de las Naciones con Bélgica, especialmente en la goleada (6-1) ante Polonia en el que el futbolista del equipo blanco se pareció a la superestrella que brilló en el Chelsea con dos asistencias geniales.

El propio Hazard, que prometió en la celebración de la Champions en La Cibeles, que devolverá al madridismo todo lo que le debe, está convencido de que va a recuperar la próxima temporada su mejor versión. «Siempre lo he dicho, volveré a ser el jugador que era en cuanto encadene partidos y minutos», comentó al final del partido frente a Polonia.

Desde luego Hazard está ante su último tren de volver a subirse al fútbol de élite y de triunfar en un Real Madrid donde ha coleccionado títulos (dos Ligas y una Champions, entre otros) con una presencia hasta ahora irrelevante y con un rendimiento lastradísimo por las lesiones.