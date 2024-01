Real Madrid – Barcelona: Arabia busca rey

Arabia busca rey en el partido de los partidos y con la Supercopa de España en juego. Real Madrid y Barcelona se ven las caras de nuevo en una cita que designará quién es el primer campeón nacional de esta temporada. Los blancos llegan a este duelo con el cartel de favorito. Un cartel que se han ganado a pulso a lo largo de la temporada por su juego y, sobre todo, sus resultados, pero también siendo conscientes de que los azulgranas tienen una gran oportunidad de reconducir una temporada en la que hasta el momento han dejado más dudas que certezas.

El Real Madrid no mira al pasado. Ya lo dejó claro Carlo Ancelotti en la previa de esta final cuando fue preguntado por lo que sucedió en 2023, cuando un Barcelona con muchas más intensidad que los blancos les pasó por encima para llevarse el título. Eso no quiere decir que no se recuerde lo que sucedió, aunque lo más importante para los madridistas es sumar un nuevo título para las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu.

Los madridistas llegan a la cita en un estado de forma excelso; no pierden desde el pasado 24 de septiembre, cuando hincaron la rodilla en la Liga ante el Atlético de Madrid, su víctima precisamente en las semifinales del pasado miércoles (5-3), en su única derrota del curso hasta el momento (3-1).

Carlo Ancelotti también vivirá un partido especial en Riad, puesto que superará a Zidane en número de partidos dirigiendo al Real Madrid. El francés dejó el conjunto blanco con 263 duelos, mientras que ante el Barcelona el italiano sumará el 264. Por delante ya sólo tiene a Miguel Muñoz, que se sentó en el banquillo madridista en 342 encuentros.

Además, en caso de lograr el título, Ancelotti igualará a Zidane en número de conquistas como entrenador del Real Madrid. El galo ganó 11 trofeos en su etapa como técnico madridista, mientras que, hasta el momento, el italiano suma 10. El primero también es Miguel Muñoz, con 14 victorias.

Kepa y Kroos, titulares

La gran duda de esta alineación está en la portería. Otra vez, Ancelotti no puso punto final al debate en rueda de prensa, aunque sí pidió a los periodistas que no se preocupasen en exceso por esto. Ante el Barcelona, en la final de la Supercopa de España, el elegido será Kepa, que ya jugó, dejando dudas, en semifinales contra el Atlético de Madrid.

El resto del equipo será el mismo que venció a los rojiblancos con una novedad, ya que Kroos comenzará el duelo de inicio dejando a Modric en el banquillo. Por lo demás, Carvajal, recuperado, actuará en el lateral derecho, Mendy, del que Ancelotti ha dicho que es el mejor lateral izquierdo del mundo defendiendo, en el costado zurdo, y la pareja de centrales será la compuesta por Nacho, que sueña con levantar su primer título como capitán, y Rüdiger.

En el centro del campo, además de Tchouaméni jugará al lado de Kroos, mientras que por delante actuarán Valverde y Bellingham. Por último, en ataque formarán Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Los dos tienen que llevar el peligro a la portería azulgrana apoyado por un inglés que debe encontrar su mejor versión, esa que ha perdido en los últimos tiempos.

En busca de la confianza

Por su parte, el Barcelona desea emular la gran actuación que tuvieron en la final del año pasado, donde pasaron por encima de los blancos (1-3) en uno de los mejores partidos que han disputado desde que Xavi se sienta en el banquillo. El título de esa Supercopa, la decimocuarta en sus vitrinas, le sirvió para aumentar su autoestima, recuperar confianza y reforzar el nuevo proyecto que le llevaría también a conquistar la Liga.

Un año después, el Barça llega al Clásico de Riad en una situación similar, pero esta vez no podrá contar, por lesión, con dos de los jugadores que estuvieron en aquel once titular: Ter Stegen y Gavi, autor del primer gol en la final de 2023.

Tampoco podrá participar Raphinha, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda en la semifinal ante Osasuna. Y Joao Cancelo, que viajó con una distensión en ligamento lateral interno de la rodilla derecha, será duda hasta el último momento, aunque no será titular.

La buena noticia para Xavi es la recuperación de Pedri, que participó en la segunda parte ante Osasuna, después de superar una nueva lesión muscular, con muy buenas sensaciones. El canario apunta a titular y su entrada en el once cambiará el sistema del equipo catalán, que volverá a jugar con cuatro centrocampistas como en la final del año pasado, esta vez con Lewandowski y Joao Felix, que brilló en la segunda mitad contra los navarros

Barcelona – Real Madrid: posibles onces

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchuaméni, Kross, Valverde, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.

Barcelona: Iñaki Peña; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Gündogan, Pedri; Joao Felix y Lewandowski.