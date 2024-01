Soto Grado estará en el VAR del Clásico tras anular un polémico gol al Real Madrid en el Camp Nou

El arbitraje del Clásico de la Supercopa de España será examinado con lupa, después de desvelarse en los últimos días más escándalos sobre el caso Negreira. Juan Martínez Munuera estará asistido en el VAR por César Soto Grado, que el pasado curso llevó el videoarbitraje del encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou en Liga. Un partido en el que ambos se jugaban sus opciones por el título y en el que anuló un gol más que polémico a los de Ancelotti.

El colegiado castellanoleonés fue el encargado de estar al frente de la tecnología la pasada campaña en el Clásico liguero de la segunda vuelta. Aquel duelo terminó con victoria de los de Xavi por 2-1, pero con las tablas en el marcador el Real Madrid marcó un gol por medio de Marco Asensio que terminó siendo anulado por un supuesto fuera de juego. Las líneas trazadas en el VAR confirmaban la posición antirreglamentaria del balear por escasos milímetros, pero la imagen tomada no fue la correcta.

Soto Grado eligió para tirar las líneas del fuera de juego un frame en el que el balón había salido ya de la bota de Carvajal, que fue quien dio la asistencia. Sin embargo, había una toma anterior en el momento exacto en el que se produce el pase en la que Asensio parece estar habilitado. La polémica giró entonces sobre si la toma escogida por el colegiado era la adecuada y, por tanto, si el gol del conjunto blanco, que era el 1-2 y que devolvía al Real Madrid a la lucha por la Liga, debió subir al marcador.

Pero no es la única acción polémica de Soto Grado en los partidos del conjunto blanco. El árbitro dejó en un Real Madrid-Osasuna de la temporada 21-22 una frase para el recuerdo. Después de que los jugadores madridistas le reclamaran que diese más tiempo añadido, en un partido que terminó con empate a cero, se dirigió a ellos diciéndoles: «Habéis tenido noventa minutos, así que no me vengáis protestando ahora que si pongo un minuto».

En ese duelo, además, los jugadores del Real Madrid reclamaron un penalti claro sobre Vinicius que el colegiado pasó por alto. Lucas Torró llegó tardea una acción en el área y le clavó los tacos en el tobillo al brasileño. Sin embargo, Soto Grado no consideró que la acción fuera merecedora de pena máxima, a pesar de que las imágenes dejan poco lugar a las dudas. En el VAR, que estaba Cuadra Fernández, tampoco se corrigió la decisión del abulense.

Polémicas de Soto Grado con el Real Madrid

Pero el árbitro que llevará el VAR en la Supercopa de España tiene polémicas más recientes en contra de los intereses del Real Madrid. César Soto Grado estuvo al frente del silbato en los dos últimos duelos que han enfrentado a los de Ancelotti en Liga en el Benito Villamarín, contra el Betis. Los dos se saldaron con empate.

El primero de ellos fue el del pasado curso, en el que los madridistas no pudieron pasar del empate a cero. Sin embargo, los de Carlo Ancelotti reclamaron un penalti cometido sobre Benzema. El francés fue derribado por William Carvalho, que se despreocupó de la pelota por completo y sólo tuvo como objetivo que el delantero no avanzara hacia la portería. El árbitro estaba detrás de la jugada y no señaló nada. Además, desde la realización no ofrecieron repetición de la acción.

Esta temporada, el Villamarín ha sido uno de los pocos estadios en los que el conjunto blanco se ha dejado puntos. Lo hizo tras empatar a uno, con los goles de Bellingham y Ruibal. En ese encuentro, los madridistas reclamaron un penalti cometido sobre Rodrygo. El goleador del conjunto verdiblanco, Ruibal, le pisó en el área cuando se perfilaba para disparar. Sin embargo, Soto Grado no señaló nada.

Ahora, el colegiado estará al frente del videoarbitraje en el Clásico de la final de la Supercopa de España. El árbitro asistirá a Juan Martínez Munuera, que será quien pite sobre el césped en Riad. Precisamente, el alicantino ha sido uno de los colegiados que esta semana ha copado titulares por su implicación en el caso Negreira. En las declaraciones tomadas por la Guardia Civil, se dice que Martínez Munuera fue uno de los que contrató los servicios de Javier Enríquez, el hijo del ex número dos del CTA.