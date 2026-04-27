Adiós a la Liga

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  • MARCOS LÓPEZ

Tras el empate del Real Madrid en Sevilla ante el Betis, Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING cómo el equipo blanco ha dicho ya adiós a la Liga. A 11 puntos del Barcelona, quedan 15 en juego (cinco jornadas), por lo que la situación del Real Madrid en Liga es muy difícil.