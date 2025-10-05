La provocación del culé Arnau Tenas a Vinicius cuando Mbappé le deja el penalti: «¿Seguro?»

Arnau Tenas provocó a Vinicius antes de que tirase el penalti del segundo gol en el Real Madrid-Villarreal (3-1). El portero del equipo visitante, canterano del Barcelona, quiso molestar al ‘7’ madridista preguntándole si estaba «seguro» de afrontar la pena máxima. El resultado fue el tanto del brasileño con toque del guardameta ex culé.

Cuando Arnau Tenas vio que Kylian Mbappé le dejaba el balón a Vinicius para que fuese él el lanzador le dijo: «¿Sí?». Desde ese momento trató de increpar al tirador y el francés tuvo que ir a apartarle. Luego, deseó suerte a su compañero besando su cabeza. El disparo fue fuerte y bajo, pero demasiado centrado y eso precisamente fue lo que pudo engañar al portero del Villarreal, que la toca y no puede evitar que acabe dentro.

Vinicius protagonizó este sábado su mejor actuación de la temporada con el Real Madrid. Además de los dos goles, el brasileño estuvo eléctrico por banda izquierda y provocó la expulsión de su marcador, Mouriño, por doble amarilla. Tras un año duro parece que va recuperando su mejor versión y se va al parón de selecciones con Brasil con cinco goles en su cuenta particular, el segundo máximo goleador del equipo blanco por detrás de Mbappé.

Arnau Tenas, Vinicius y las quejas del Villarreal

Fue el propio Vinicius quien provocó el penalti que quiso torpedear Arnau Tenas, con una carrera ganada a Rafa Marín antes del derribo del defensa del Villarreal. Santi Comesaña se quejó del arbitraje de Cuadra Fernández por esta acción y por la roja a Mouriño: «Llegamos aquí con la esperanza ganar, de sacar algo positivo. Empezamos bien el partido, nuestra estrategia nos salió bien. El gol de Vinicius me rebota en el pie y acaba entrando. Se nos escapó un poco el control y luego viene el penalti que… Para mí tiene que ser algo más».