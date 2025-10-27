El presidente del CTA defiende el arbitraje de Soto Grado en el Clásico: «Ha estado acertado»

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, defendió el arbitraje de Soto Grado en el Clásico. El máximo responsable de los colegiados fue cazado a la salida del estadio de Vallecas, donde acudió a ver el encuentro entre el Rayo y el Alavés, respondiendo a cómo había visto la actuación del árbitro del Clásico. «Bien, me pareció que ha estado acertado», señalaba el directivo sobre la polémica labor de Soto Grado en el encuentro entre Real Madrid y Barcelona.

Un partido que estuvo cargado de polémicas y marcado por un penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius que anuló incomprensiblemente tras consultarlo con el VAR y por los tres goles en fuera de juego del Real Madrid. Además, tuvo que acudir al monitor para señalar una mano en el área clara de Eric García, pitando una pena máxima tras verla repetida.

«Tiene que comentarlo la comisión técnica, que son quienes analizan las jugadas, pero en principio estoy satisfecho por el arbitraje», comenzó diciendo Fran Soto sobre la actuación del Soto Grado en el Real Madrid-Barcelona. Al ser preguntado sobre dos jugadas concretas, el penalti a Vinicius y la falta que reclamaba el Barça sobre Cubarsí en el segundo gol de los blancos, el presidente del CTA indicaba que no iba «a entrar en jugadas concretas», volviendo a incidir en que consideraba que había que «estar satisfecho».

«No es que le apoyemos, es que creemos que las decisiones fueron correctas. En general nos pareció que fue muy acertado el arbitraje», reveló el presidente del CTA al ser cazado por la Cadena Cope en el estadio de Vallecas. Fran Soto volvió al estadio vallecano a ver un partido, algo que ya sucedió en el Rayo-Barcelona, cuando se dejó ver acompañado por Joan Laporta y su directiva.

Pese a la defensa del presidente del CTA, lo cierto es que Soto Grado no tuvo su día en un Clásico, en el que se dejó influir bastante por el VAR y acabó desquiciando al Real Madrid. El colegiado comenzó acertando al pitar un penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius, tras una zancadilla clara del jugador del Barcelona, pero lo anuló tras verlo repetido, de manera incomprensible.

También tuvo que ir al VAR a revisar una mano clara de Eric García, en la que dijo que no había nada, para señalar después la pena máxima. Además, le anuló tres goles al conjunto blanco por fuera de juego y le perdonó la expulsión a Pedri por doble amarilla, aunque terminó echándole tras una entrada posterior.