Oficial: aplazado el Castilla-Ferrol de Primera Federación

El partido de la segunda jornada de Primera Federación entre el Real Madrid Castilla y el Racing Club de Ferrol ha quedado aplazado tras la petición del club madridista al tener muy pocos efectivos en la plantilla por el parón de selecciones. El partido se iba a disputar este domingo en el Alfredo di Stéfano a partir de las 12:00 horas. Así lo ha comunicado a ambos clubes el Comité de Competición de la Federación. Los dos equipos tendrán dos días para proponer una nueva fecha en el calendario.

La razón del aplazamiento es clara: «Por tener la plantilla del equipo (que es de 22 futbolistas) reducida a menos de 11 futbolistas (concretamente, 10) por el hecho de tener 3 jugadores en situación de baja médica y 9 convocados con sus respectivas selecciones nacionales». Y es que el cuadro de Arbeloa no estaba en condiciones de poder disputar este encuentro liguero.

Un Castilla que seguirá sus entrenamientos en Valdebebas con normalidad pensando ya en su debut en la Premier League International Cup. Debutan el próximo día 10 de septiembre contra los Wolves en campo del equipo inglés. Una competición muy actractiva para el cuadro inglés.

Comunicado del Real Madrid

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha estimado la solicitud del Real Madrid C. F. para aplazar el encuentro Real Madrid Castilla-Racing de Ferrol, fijado para el 7 de septiembre a las 12:00 horas, por “tener la plantilla del equipo (que es de 22 futbolistas) reducida a menos de 11 futbolistas (concretamente, 10) por el hecho de tener 3 jugadores en situación de baja médica y 9 convocados con sus respectivas selecciones nacionales”.

Comunicado del Racing Club de Ferrol

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar el partido que el Racing debería disputar el domingo en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. El ente federativo acepta así la petición cursada por el cuadro madrileño, que alegó disponer tan solo de ocho jugadores de campo para afrontar el choque, debido a la convocatoria internacional de nueve de sus futbolistas y la lesión de otros tres.

La RFEF ha fijado un plazo de dos días para que tanto nuestro club como el Real Madrid Castilla propongan una nueva fecha para la disputa del encuentro.

Desde el Racing Club Ferrol nos pondremos en contacto con todos los aficionados racinguistas que hayan adquirido entradas para el partido con el propósito de gestionar la devolución de su importe.