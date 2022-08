El ‘numerito’ de Camavinga: tres dorsales en una semana

Eduardo Camavinga dejará el dorsal 25 que llevó en su primera temporada en el Real Madrid y optará por el 12. Al menos, así aparece en la web del club y, ahora, también en la de la Liga. La semana comenzaba con la noticia de que el jugador heredaba el 16 de Luka Jovic para la presente campaña, pues así aparecía inscrito en la competición doméstica, aunque la sorpresa saltó cuando en la Supercopa de Europa ante el Eintracht aparecía de nuevo con el 25 del pasado curso. Ahora, el cambio parece definitivo y, a falta de unas horas para que comience el campeonato, tanto la entidad como el organismo dirigido por Javier Tebas coinciden en que lucirá el 12 que hasta la fecha portaba a la espalda Marcelo.

Las salidas de hasta cuatro jugadores de la primera plantilla respecto al pasado curso han permitido que los dos recién nuevos fichajes, Tchouaméni y Rüdiger, y Odriozola, que vuelve tras cesión y, de momento, se queda, elijan el número que llevarán en la nueva temporada. Así, otros como es el caso de Camavinga, han optado por cambiarlo.

Rüdiger eligió de primeras el 22, mientras que Tchouaméni el 18, que dejaban libres Isco y Bale. Quedaban libres el 12 de Marcelo y el 16 de Jovic. A principios de semana, Odriozola aparecía inscrito en la Liga con el dorsal liberado por el hasta ahora capitán, mientras que Camavinga lo hacía con el del serbio. Sin embargo, en la Supercopa, aparecía portando de nuevo el 25 que llevaba el pasado año.

A pocas horas de que comience a rodar el balón en Liga, Camavinga tiene nuevo dorsal. Si lo que aparecía con anterioridad en la web de la Liga no era un error de la patronal al inscribirlos, el francés y el lateral se han intercambiado los números. Por tanto, el joven centrocampista portará el 12 que lució Marcelo durante sus 16 temporadas en el Real Madrid, mientras que el ex de la Real Sociedad se quedará con número que llevó Jovic el pasado año.

El club aún tendría una ficha más disponible, a la espera de lo que suceda en el mercado. Florentino Pérez ha anunciado que no esperan más fichajes, pero en el apartado de salidas sí que se podrían producir algunas más. Se trabaja en la de Reinier, que es el único que no está inscrito, mientras que hombres como Mariano o el propio Odriozola no se descarta que se marchen.