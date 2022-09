Modric celebra su 37 cumpleaños con Puskas como objetivo

Luka Modric sopla las velas de su 37 cumpleaños en uno de los mejores momentos de su carrera, incluso mejor que cuando ganó el Balón de Oro en 2018. El caso del croata resulta algo extraño en el nuevo fútbol que se ha antojado más físico que nunca. A día de hoy, este deporte se centra especialmente en el aspecto físico, pero se está pudiendo ver como el genio de Zadar no es que no desentone, sino que es uno de los que mejor preparación física tiene. En el horizonte de esta temporada, tiene como objetivo superar a Butragueño y Amancio en partidos con el Real Madrid, formar parte del selecto grupo de jugadores más veteranos en jugar un partido con la camiseta blanca o ser uno de los jugadores con más títulos del club.

El croata aterrizó en 2012 en el Santiago Bernabéu entre risas y memes por los 30 millones que se pagaron por él. Diez años más tarde, Luka Modric se ha consagrado como uno de los mejores futbolistas de la historia del club blanco, teniendo a tiro numerosos récords para seguir escribiendo páginas en el Real Madrid. El mediocentro acaba contrato en 2023, pero no parece que esta vaya a ser su última temporada en Chamartín. El balcánico es el mejor que conoce su cuerpo y no le importa ir año a año con el club de su vida. El pasado verano acordó con el club negociar su contrato de esta manera y parece estar encantado con ello.

Esta misma temporada, ante el Celta superó los 338 partidos oficiales de Cristiano Ronaldo y el contador ya va por 342. Los próximos mitos del madridismo a los que puede superar esta misma temporada son Buyo, con 456 partidos, Butragueño con 463 o Amancio con 471. El siguiente ya sería Chendo, que dejó la cifra en 498, pero para superar la histórica cifra de 500 partidos debería disputar una campaña más, hasta 2024.

Por otro lado, Modric es el sexto jugador más veterano de la historia del club que juega con la camiseta blanca, con 36 años y 362 días. A los siguientes a los que puede superar este mismo año son a Miguel Ángel, que disputó su último partido con el Real Madrid con 37 años y 157 días, y Paco Gento con 37 años y 212 días. El futbolista que más longevo en jugar con la camiseta blanca fue Ferenc Puskas con 39 años y 36 días, una cifra a la que es muy complicado que el croata llegue, pero nunca se sabe con el nivel de compromiso demostrado por el jugador.

A cuatro títulos de Marcelo

Luka Modric tiene un palmarés de leyenda en el Real Madrid. Un total de 21 títulos donde destacan cinco Champions League o cuatro Ligas. Está a tan solo cuatro de colocarse como el jugador con más trofeos de la historia del Real Madrid. Por delante tiene a Marcelo, que logró su vigesimoquinto en París logrando la ‘Decimocuarta’, a Paco Gento con 23, los mismos que su compañero Karim Benzema. Sergio Ramos y Sanchís tienen tan solo un titulo más que él.

El Real Madrid sueña con lograr el primer ‘sextete’ de su historia, un hito muy complicado, pero no imposible. Ganar la Supercopa de España, y los tres grandes títulos en 2023, ya le colocarían en lo más alto del club, solo por detrás de Benzema e igualado con Nacho, que tiene los mismos títulos que él.

«Un sueño»

Luka Modric cumplió recientemente diez años en el Real Madrid, concretamente el 27 de agosto y no dudó en transmitir un mensaje que llegó al corazón de todos los madridistas: «Hoy, hace 10 años, fiché por el Real Madrid. Una de las mejores decisiones de mi vida. Jugar en el mejor club del mundo es un sueño del que todavía no me quiero despertar. HALA MADRID!!», publicó en sus redes sociales.

Hoy, hace 10 años, fiché por el Real Madrid. Una de las mejores decisiones de mi vida. Jugar en el mejor club del mundo es un sueño del que todavía no me quiero despertar. HALA MADRID!! Seguimos 💪😄🙏 pic.twitter.com/gOV9ZQh3cp — Luka Modrić (@lukamodric10) August 27, 2022

El croata quiere retirarse en el Real Madrid. No ve mejor lugar para poner fin a su exitosa carrera. La cuestión es cuándo. El jugador está en su mejor momento como futbolista y, de momento, quiere seguir en el conjunto blanco. Modric, con el 1o a la espalda, es un futbolista que ha engrandecido la figura de ese dorsal, destinado a unos pocos eruditos de este deporte.