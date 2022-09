Centenario Modric

Luka Modric se convertirá en centenario con el Real Madrid en la Champions en Celtic Park. El croata alcanzará esta cifra mágica en uno de los estadios con más mística del fútbol europeo. Hasta la fecha ha jugado 99 partidos donde el Balón de Oro en 2018 ha contribuido notablemente en llevar a los blancos a la conquista de cinco entorchados continentales y ha dejado un sinfín de momentos para el recuerdo. Con el gol que hizo en Old Trafford en la vuelta de los octavos de final en 2013 dio el pistoletazo de salida a una carrera prodigiosa por el Viejo Continente.

El próximo 9 de septiembre Modric cumplirá 37 años, pero su rendimiento sigue siendo sobrenatural. A pesar de su edad, el croata sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta. El Real Madrid juega a su ritmo y sigue siendo una pieza fundamental para Carlo Ancelotti, que siempre que puede le alaba públicamente. Recientemente, el italiano explicaba que Luka todavía podría jugar una temporada más al máximo nivel.

El croata tiene un año de contrato por delante, aunque si su nivel sigue siendo el mismo que ha mostrado hasta la fecha, cuando acabe la temporada se reunirá con el club y podría alargarlo una temporada más. Si decide colgar las botas, el Real Madrid le ofrecerá el cargo que desee dentro de la entidad, pero lo que no quieren desde Valdebebas es dejar de contar con un símbolo como Modric. Lo que es seguro es que él será el que decida su futuro.

Un ganador incansable

Modric no ha dejado de ganar desde que fichó por el Real Madrid. En su palmarés figuran cinco Champions, tres Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, individualmente también ha sido galardonado con el premio The Best y con el Balón de Oro. Un futbolista de leyenda que ha firmado una década prodigiosa vestido de blanco, aunque todavía tiene cuerda para rato.

En esta nueva edición de la Champions, quién sabe si la última, tiene el gran reto de volverla a ganar para dar caza a Paco Gento. La Galerna del Cantábrico es el único futbolista que ha conseguido seis veces la Copa de Europa, por lo que si los blancos la ganan este año, el croata y varios de sus compañeros podrán lograr la misma gesta que ya consiguió una de las grandes leyendas del Real Madrid.