La situación de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid empieza a ser preocupante. El lateral derecho no termina de adaptarse a su nueva vida en la capital de España. No encuentra su mejor nivel ni su sitio, y Xabi Alonso, como ya sucedió con Bellingham, le dio la oportunidad en el momento menos indicado. Si con Jude fue ante el Atlético -en un momento en el que se vio superado-, con su compatriota sucedió frente al Liverpool, en el duelo más difícil que podía afrontar por las circunstancias.

«Le fichamos para seis años, hay que tener paciencia, pero la realidad es que no ha caído de pie», aseguran desde el seno del club blanco, donde son plenamente conscientes de que la adaptación de Trent está llevando más tiempo del deseado. Sin embargo, nadie duda de que, con el paso de los meses, poco a poco irá subiendo el nivel. Solo necesita tiempo.

La suplencia de Trent en Vallecas fue un síntoma de que Xabi no ve todavía preparado al lateral derecho. El donostiarra prefirió apostar por Valverde en el costado diestro antes que poner al único lateral derecho que tiene sano en la plantilla, puesto que Carvajal se sigue recuperando de la artroscopia a la que se sometió tras el Clásico que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

«Valverde antes del partido estaba bien. Trent necesita un poquito más de tiempo después de la lesión. Seguro que en el parón va a poder prepararse bien para lo que viene», aseguró Xabi Alonso tras empatar en Vallecas contra el Rayo Vallecano.

Un parón para ponerse a tono

Los próximos diez días serán importantes para un Trent que necesita recuperar su mejor nivel para ser un jugador competitivo, ese que todavía no se ha visto vestido de blanco. El inglés está lejos de su mejor tono físico, a lo que se une la lesión que sufrió contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

En los próximos días, Trent se someterá a una minipretemporada parecida a la que tuvo Bellingham en el mes de octubre. El plan que llevará a cabo Xabi Alonso y su cuerpo técnico con el defensa será físico, futbolístico y también mental, ya que el jugador necesita sentirse cómodo y preparado para rendir como se espera de alguien de su nivel en un Real Madrid que le necesita, más aún tras la lesión de Carvajal. A la vuelta del parón de selecciones, se espera que su importancia crezca notablemente.