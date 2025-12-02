Ferland Mendy se ha vuelto a lesionar. El galo sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y estará en torno a tres semanas apartado de los terrenos de juego. El francés reapareció siete meses después contra el Olympiacos el pasado miércoles, pero se ha vuelto a romper.

Mendy no jugaba un partido con el Real Madrid desde el pasado 26 de abril, cuando fue titular en la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla. Ancelotti, llevando la contraria a Pintus, decidió poner de inicio al francés, que a los 11 minutos se rompió para estar más de medio año apartado de los terrenos de juego. 214 días después, volvió a formar de inicio en el lateral izquierdo de la defensa madridista. De hecho, junto a Lunin, debutará en la presente temporada en Atenas.

Mendy disputó aquella final de Copa tras regresar de la enésima lesión muscular y sin apenas ritmo, posiblemente forzando. Tras lesionarse el 12 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el francés se había perdido seis partidos de Liga y reapareció en la final frente al Barcelona, donde, a los once minutos, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

La cúpula madridista exigió explicaciones y la tensión entre Antonio Pintus y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti fue máxima tras aquel episodio. El preparador físico italiano no fue consultado sobre la idoneidad de la titularidad del lateral.

En Atenas, jugó los 90 minutos y dejó un gran sabor de boca. Mendy demostró contra el Olympiacos que puede tener un papel muy importante en este Real Madrid, pero, una vez más, su físico le ha frenado.