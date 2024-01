Medina Cantalejo defiende la elección de Alberola Rojas: «Hizo un buen trabajo en el derbi de Liga»

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha explicado la polémica designación de Alberola Rojas para el derbi de la Supercopa de España. El jefe de los colegiados ha justificado la presencia del manchego, considerando que en el último encuentro que pitó entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en septiembre, «hizo un buen trabajo», a pesar de las decisiones que tomó en contra de los intereses de los blancos.

En el conjunto madridista no terminan de comprender que, después de lo que sucedió en el Metropolitano, Alberola haya sido designado de nuevo para pitar un derbi. Sin embargo, el presidente del arbitraje considera que cuajó una buena actuación: «Después de ver el partido de Liga, la opinión es que hizo un buen trabajo. Así se lo dijimos y por eso se le ha nombrado».

Además, Medina Cantalejo ha expresado que no pueden «estar sometidos a la presión externa», a excepción de cuando se comete «un gran error». Para el ex árbitro, no son fallos garrafales que Alberola Rojas no señalara una clara falta previa a Bellingham en el primer gol del Atlético o que anulara el gol que daba el empate al Real Madrid por un fuera de juego posicional de Rüdiger, que no llegó a intervenir en el tanto marcado de Camavinga, aunque sí que fue objeto de penalti por parte de Mario Hermoso.

Sobre la decisión de nombrar a Alberola para el derbi de la Supercopa, el colegiado ha destacado en una entrevista concedida a COPE que no ha dependido únicamente de él: «Es decisión del Comité, con responsabilidad mía». Aunque sobre el colegiado de Ciudad Real no ha sido de lo único que ha hablado Medina Cantalejo.

Medina Cantalejo defiende la designación del Alberola

El presidente de los árbitros ha vuelto a criticar otra vez los vídeos que realiza Real Madrid TV sobre las actuaciones arbitrales que consideran en contra de los intereses del club. El mandatario considera que es una medida de presión y ha desvelado que ni él, ni el cuerpo arbitral ve esas imágenes: «No me interesa. Que cada uno haga lo que vea oportuno, pero estar presionando tanto… Los árbitros no lo ven y yo tampoco, por salud personal. Son opiniones, pero cuando sacan a un árbitro de Primera y sacas jugadas del Castilla…».

Aunque ve los vídeos, Medina Cantalejo sí que está al tanto de las jugadas que denuncia el club a través de su canal de televisión, algo que considera «absolutamente negativo». Para el presidente del colectivo arbitral es algo que «no he visto jamás» y considera que daña «la imagen del fútbol español». Revela también que han consultado con la Asesoría Jurídica de la Federación la posibilidad de tomar medidas legales y que «si hay algo denunciable, se hará».

Los vídeos del Real Madrid le «preocupan mucho»

«Lo que se hace es lo suficientemente grave como para que se intervenga», ha proseguido el jefe del CTA sobre los vídeos del Real Madrid, aunque considera que «no prosperaría la denuncia». También ha reflejado su malestar con el tema, señalando que «no hay ningún deporte en el mundo en el que se haya hecho» y que es algo que, tanto a él como al resto del colectivo, les «preocupa mucho».

Medina Cantalejo ha criticado con dureza los vídeos del Real Madrid, ha justificado la designación de Alberola Rojas para el derbi pero no ha querido hablar sobre el caso Negreira. Todo, a pesar de que el colegiado que pitará el encuentro que medirá en Riad a los dos equipos de la capital, aparece en la investigación por abonar al hijo de Enríquez Negreira 7.400 euros por unos cursos de coaching.

Sí que ha explicado también los motivos por los que se cesó a Mateu Lahoz al término de la pasada temporada. El colegiado estaba considerado como el mejor árbitro español, pero desde el CTA, con Medina Cantalejo a la cabeza, se decidió apartarle del arbitraje: «Yo he tenido que decidir al final de la temporada pasada que un árbitro muy laureado había cumplido una etapa. A mí no me habrán escuchado una sola palabra negativa sobre Mateu».