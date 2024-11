Mbappé vuelve a quedarse fuera de una convocatoria de la selección francesa

Kylian Mbappé sigue sin ser convocado por Francia. Didier Deschamps ha dado a conocer este jueves a las 14:00 horas la lista de jugadores con los que contará para los partidos frente a Israel e Italia en la Liga de las Naciones, y la noticia es que el parisino no se queda otra vez sin vestir la camiseta de su selección.

«Tuve conversaciones con Mbappé. Lo he pensado y he tomado esta decisión en esta concentración. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirles dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para esta concentración, con dos partidos por delante», explicó Deschamps.

El mes pasado, Kylian ya se quedó sin estar en la lista. Una ausencia pactada con su seleccionador porque el astro salía de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lo mejor era prevenir. Para este nuevo parón, los Bleus se juegan mucho y el futbolista del Real Madrid, también.

La nueva estrella de Chamartín no está pasando por su mejor momento. En las últimas debacles de los madridistas, el francés ha sido totalmente ausente. Contra el Barcelona, Kylian estuvo fuera de(l) juego. José María Sánchez Martínez señaló en ocho ocasiones al 9 por estar en posición antireglamentaria. Mbappé tampoco disparó a puerta en todo el partido. Un primer Clásico para olvidar.

Contra el AC Milan, este último martes en Champions, más de lo mismo. Kylian Mbappé simplemente no está en su mejor momento. De ocho disparos, tres fueron a puerta. En sus últimos 30 tiros en la Liga de Campeones, solamente uno se materializó. Lo que más frustró fue su posición en el campo. El nuevo delantero centro del Real Madrid todavía está adaptándose a ese nuevo rol, aunque a alguno le cuesta ver en este rango del campo.

Como es el caso de Thierry Henry. La leyenda francesa tuvo críticas muy severas hacia Mbappé después de su partido contra el Milan. «Mejorará, porque no pudo ser peor. Para mí es insuficiente», decía el ex jugador del Barcelona. Además, para señalar a Kylian, Henry halagó la labor de Jude Bellingham. En su opinión, el inglés cumple con el papel del 9, y no puede ser que ocurra. «Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer los esfuerzos. Intenta hacer que el equipo juegue, quiere ganar. Es el que intenta romper las líneas», apuntó.

Por ahora, la convivencia con Vinicius en el campo no ha terminado de cristalizar y Ancelotti lo sabe. «Hemos tenido muchas oportunidades. Nos ha faltado acierto», recalcó el técnico después del encuentro contra el Milan. Si las últimas prestaciones de Kylian dejaron un sabor amargo, las estadísticas tampoco juegan mucho a su favor. En este inicio de temporada y en su nueva casa, Mbappé recopila ocho dianas, de las cuales tres son de penalti, y dos asistencias en 15 partidos. Una situación que preocupa la afición. «Tiene que esforzarse más, tiene que sentir más los colores y asumir su nueva responsabilidad», decía un madridista a OKDIARIO.

Ahora, el astro francés se queda nuevamente fuera de los planes de Deschamps, pese a que Francia todavía no ha asegurado su paso a cuartos de final de la Liga de la Naciones. El ariete volverá a dejar el brazalete de capitán que asumió Tchouaméni en el anterior parón.

Con los Bleus, Kylian también atraviesa una crisis. El delantero lleva cinco partidos sin marcar. Su último gol con la camiseta azul remonta a la Eurocopa, contra Polonia. También fue una pena máxima y fue su única realización en el torneo. Su último tanto en partido con su país remonta al 5 de junio, frente al Luxemburgo. En aquel encuentro, Mbappé jugó de extremo izquierdo y no de delantero centro.