El antiguo director deportivo del PSG dice ahora que «estuvo en contra» de renovar a Mbappé

Kylian Mbappé estuvo a punto de salir del PSG en verano de 2021. El delantero francés terminaba contrato en 2022 y el Real Madrid llegó a ofrecer 200 millones de euros. Pero el club parisino rechazó la oferta de los blancos y el jugador terminó renovando con el campeón de la Ligue 1 hasta 2024, con opción de prolongarlo hasta 2025. El que fuera director deportivo del PSG entonces, Leonardo, rompió su silencio y dijo que él no quería ampliar el contrato del futbolista de Bondy.

«Yo estaba en contra, sobre todo al nivel que se hizo. Siempre. Desde el principio», dijo Leonardo sobre el gran desembolso económico que hizo el PSG para renovar a Kylian Mbappé. «Incluso creo que se suponía que sería vendido al final de la temporada 2020-2021, cuando el PSG tenía una oferta del Real Madrid y solo le quedaba un año de contrato», explicó el ex director deportivo, que dimitió tras la renovación del francés por discrepancias con la directiva en este tema.

«¿Cómo es manejable esta situación? Si pierdes un jugador es molesto, pero el club no va a morir por esto. ¿Qué gran institución se derrumbó al perder un jugador? Ninguna. Puede llevar tiempo, pero siempre te recuperas. Yo he sido jugador, pero un futbolista nunca puede ser más importante que un club», afirmó Leonardo sobre la renovación de Mbappé con el PSG.

Tras la renovación de Mbappé, Leonardo rompió con el club parisino, aunque durante la entrevista en Le Figaro también repasó cómo fue su llegada a París en 2011: «Recuerdo todos los momentos. Cuando el club vino a buscarme, yo era entrenador del Inter de Milán, tenía que construir el futuro y me llamaron para decirme que se compraría el club parisino, que la revolución sería enorme, con ganas de brillar en la Liga de Campeones. Llegué a París el 14 de julio, como cuando era jugador. El campeonato empezó el 6 de agosto y reclutamos a 9-10 jugadores en 20 días».

«Fue maravilloso. Caímos en la Liga de Campeones contra el gran Barcelona de Messi sin perder esta temporada. La segunda parte también fue fabulosa para mí. Llegamos a la final de la Liga de Campeones, la única hasta ahora. Pero más allá de todo eso, mi historia con París es intocable. Y no lo digo para abrir la puerta a nada. Es mi corazón el que habla», añadió.

Leonardo elogia el nuevo proyecto del PSG

El ex director deportivo brasileño elogió el nuevo proyecto del PSG con Luis Enrique: «Cuando veo el PSG, es normal pensar en la llegada de Qatar, que ha llevado al club a una nueva dimensión. Pero eso no significa que podamos olvidar lo que vino antes, con los años Borelli, De-SLTnisot y Canal+. Hoy el club vive otro momento, tras un periodo en el que se ha hecho algo enorme desde 2011. Cuartos de final, semifinales o final de la Liga de CampeoneS, títulos nacionales. Ahora, el proyecto es diferente, con gente joven, construido para el futuro. Son momentos menos glamurosos, pero muy importantes».

«Yo formé parte de esa idea y siempre he dicho que un equipo no puede construirse en torno a una persona. No se puede hacer eso. Ya no se puede. El club debe mantener siempre su línea, su filosofía y no dejarse influir por una decisión. Esa es mi opinión. He luchado por ello. Hace falta tiempo y paciencia. El equipo es muy competitivo, aunque para la Liga de Campeones no se vaya a decir que el PSG es favorito este año, pero se le respeta, con un entrenador que está construyendo algo para el futuro. Es un viaje interesante», concluyó.