Kylian sigue sin ser Mbappé

El Real Madrid fichó tras siete años de larga espera a Mbappé, pero por el momento el estadio Santiago Bernabéu sólo ha visto a Kylian. Ni rastro del que es, supuestamente, uno de los tres mejores jugadores del planeta. Bueno, para no faltar a la verdad, sí ha disfrutado de pequeños fogonazos, como su golazo contra el Celta en Vigo o contra el Alavés en casa, pero totalmente insuficiente para un jugador que aterrizó en Chamartín, en el campeón de Europa, para marcar diferencias.

Recordando lo que dijo Florentino Pérez tras lo sucedido en 2022, cuando terminó renovando con el PSG dejando tirado a los blancos, el aficionado madridista puede decir eso de «este no es mi Mbappé». O, por lo menos, no es el Mbappé que deslumbró con el PSG y, sobre todo, con Francia, donde ha firmado sus mejores actuaciones como futbolista.

Mbappé está siendo un jugador más en sus primeros meses como futbolista del equipo blanco. No juega mal, pero tampoco aporta nada diferente. No marca la diferencia y, hablando de quién estamos hablando, es evidente que esto no es suficiente. El francés tiene que dar más y lo tiene que empezar a hacer cuanto antes, ya que cada partido que pase sin que demuestre todo su potencial, la ansiedad irá creciendo. Y esto, obviamente, no favorece a nadie.

El ejemplo definitivo se vio contra el Barcelona. Mbappé cayó ocho veces en fuera de juego, para choteo de las redes sociales del conjunto azulgrana. Sí, es cierto que el equipo de Flick está perfectamente trabajado y juega con este arte como absolutamente nadie en el planeta. Son los mejores del mundo en esto, pero el francés no puede caer casi una decena de veces en posición antirreglamentaria. Por no estar más listo, acertado o atento, llamémoslo como queramos, los dos goles que marcó quedaron invalidados.

Luego, cuando sí logró evitar el fuera de juego, tampoco estuvo fino. Mbappé se estrelló en tres ocasiones con Iñaki Peña, portero del Barcelona. El francés erró tres manos a mano que un jugador de su calidad no debe perdonar.

La parte positiva de Mbappé

La única parte positiva de Kylian es que poco a poco va pareciéndose a Mbappé. Muy poco a poco, eso sí. Demasiado poco a poco, de hecho. Pero sí, hay una evidente mejoría en su nivel físico que se traslada al terreno de juego. Esto es, sin duda, el brote verde al que se debe agarrar el club blanco y Ancelotti.

Mbappé ha llegado al Real Madrid con una humildad que ha impresionado a todos. Incluso, a compañeros. El francés está decidido a triunfar de blanco y a cumplir su sueño de niño. Por ello, está poniendo absolutamente toda la carne en el asador para volver a ser ese jugador diferencial que ha demostrado muchas veces que es capaz de ser y que fichó la entidad madridista. Sólo necesita tiempo.