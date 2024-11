El consejo de Benzema a Mbappé: «Se tiene que meter en la cabeza que…»

Karim Benzema le ha dado un consejo a Kylian Mbappé para que pueda sacar su mejor versión en el Real Madrid. Al ex futbolista del PSG le está costando más de lo esperado adaptarse a su nuevo club y, sobretodo, a su nueva posición. Uno de los mejores nueves del mundo y compatriota del francés aseguró que el de Bondy «tiene que meterse en la cabeza que ahora es un ‘9’».

«El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro», comenzó diciendo Benzema al analizar la situación de Kylian. «Cada vez que juega con Francia de ‘9’ no está bien, no es su posición. El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel… y a Vini no le puedes poner en la derecha o de delantero centro, donde marca diferencias es en la izquierda. A ver cómo hace eso Ancelotti», agregó.

El internacional francés suma ocho goles y dos asistencias en 14 partidos, pero la realidad es que no termina de mostrar su mejor versión. Su proceso de adaptación se está alargando más de lo esperado. Benzema le aconseja a Mbappé que no baje los brazos y siga luchando: «Mbappé no es un ‘9’. En el Real Madrid hay mucha presión, esto no es el PSG. ¿Un consejo? No tiene que bajar los brazos».

«No creo que Ancelotti vaya a mover a Vinicius, es el mejor del mundo ahora mismo en esa posición. Y al chico no se le puede mover. Mbappé tiene que meterse en la cabeza que ahora es un ‘9’ y que se olvide de la izquierda. Que se mueva con Vinicius, ir alternándose. Él siempre ha sido muy bueno cuando estaba en la izquierda, pero ahora tienes que ser muy bueno en otro sitio del campo», afirmó Karim en una entrevista en El Chiringuito de Jugones de Mega.

Presión para Mbappé

Respecto la presión, Karim declaró que «es muy difícil». Pero el jugador del Al-Ittihad dejó claro que la situación de su compatriota no es la misma que la suya cuando aterrizó en el Real Madrid, porque él llegó más joven y menos hecho. Benzema venía del Olympique de Lyon, pero todavía estaba por hacer, mientras que Mbappé ha llegado del PSG convertido en una estrella mundial tras ser el líder del equipo parisino y la selección francesa, además de uno de los mejores jugadores del mundo.

«Mi situación el primer año y el de Kylian es diferente. Yo tenía 21 años y él tiene 25, no es lo mismo. Él sabe que hay mucha presión en el Real Madrid. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar. Puedes ganar el Balón de Oro o lo que quieras, como estés tres partidos sin meter, otra vez. Tiene que aprender a vivir con la presión. Es muy fuerte en el Real Madrid. Se tiene que meter él esa presión en cada partido, cada partido es uno nuevo… Tiene que meter goles, te han traído para meter goles únicamente. Tiene el nivel y tiene todo para hacerlo», concluyó.