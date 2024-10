Al-Khelaifi hizo llorar al hermano de Mbappé en el vestuario del PSG

La relación entre Al-Khelaifi y Mbappé estaba totalmente rota en los últimos meses del jugador francés en el PSG. El presidente qatarí quiso hacerle la vida imposible a su futbolista e hizo todo lo posible para que no fichase por el Real Madrid. Pero no lo consiguió. Ambos protagonistas vivieron una fuerte bronca con el hermano de Kylian como protagonista.

Hubo un episodio sucedido la temporada pasada que desencadenó una fuerte bronca entre Mbappé y Al-Khelaifi. Fue el pasado mes de mayo tras una derrota del PSG contra el Toulouse. El presidente del equipo parisino le ordenó a su entrenador, Luis Enrique, que no convocase nunca más a Ethan Mbappé, el hermano de Kylian.

Fue entonces cuando Kylian Mbappé, en el vestuario del PSG, vio a su hermano pequeño Ethan llorando. Esa situación provocó una fuerte bronca entre la estrella francesa y Nasser Al-Khelaifi. Desvelan desde Francia que el actual futbolista del Real Madrid le señaló en ese momento que no le perdonaría los 55 millones de euros que finalmente va a recibir.

La información de la bronca entre ambos protagonistas ha sido desvelada por L’Équipe. Todos estos episodios que cuenta el diario francés son el origen de los 55 millones que Mbappé le exigió a su ex presidente. Todo empezó en el mes de febrero de 2024 cuando Kylian le confirmó a Al-Khelaifi que no iba a firmar un nuevo contrato con el PSG. Ahí empezó todo y el presidente qatarí le llegó a decir que no iba a fichar por el conjunto blanco.

Al-Khelaifi, cuentan en Francia, hizo todo lo posible para que Mbappé no volviese a jugar ningún partido con el PSG, avisando sobre ello a Luis Enrique. Pero el técnico español no hizo caso del todo. No se querían ni ver, y el propio Kylian no acudió a la casa de su ex presidente para una supuesta reunión. Tenía claro que se iba a marchar al Real Madrid.

Mbappé le gana la batalla al PSG

Kylian Mbappé ganó una nueva batalla en su guerra con el Paris Saint Germain. El club en el que militó durante siete temporadas le adeudaba 55 millones por primas y salarios impagados y finalmente la Comisión Paritaria de Recursos de la LFP ratificó la decisión en primera instancia de la Comisión Jurídica de la Ligue 1 que condenaba al equipo parisino.

Hay que recordar que Mbappé reclamaba los salarios atrasados de los meses de abril, mayo y junio, además de una parte de la prima que firmó cuando renovó su contrato en mayo de 2022. Los servicios jurídicos del PSG presentaron un recurso ante la comisión nacional mixta de apelación de la Ligue 1 y ésta ha resuelto un mes después que el club no tiene razón.

Ahora al Paris Saint Germain sólo le queda poner un nuevo recurso, en este caso ante la comisión superior de apelación, perteneciente a la Federación Francesa de Fútbol. Los precedentes, sin embargo, son poco halagüeños para un Nasser Al-Khelaifi que se tomó muy mal la salida de su jugador estrella al Real Madrid. Todavía no lo supera.