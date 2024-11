Francia arremete contra Mbappé: «Tiene que ir al banquillo»

Kylian Mbappé no termina de encontrar su mejor versión en el Real Madrid, y Carlo Ancelotti tampoco acaba de encontrarle su sitio en el césped. Sus actuaciones sobre el terreno de juego no convencen y las críticas empiezan a llegar. Desde Francia reclaman que «no es y nunca será un 9» y que o juega en la izquierda «o está en el banquillo». De hecho, los galos afirman que «Ancelotti está en la misma prisión que los demás con Mbappé». En el costado izquierdo es donde el de Bondy siempre ha rendido mejor, pero por ahí juega Vinicius Jr. que ha dejado grandes actuaciones este año, y viene de ser uno de los líderes del equipo en el pasado curso.

A estas alturas de la temporada anterior, Mbappé sumaba 12 goles y 1 asistencia en 15 partidos con el PSG entre Champions y la Ligue 1, mientras que esta campaña acumula 8 dianas y 2 asistencias en 15 encuentros. Además, la sensación es que tras tres meses en el equipo no termina de demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del mundo. Su adaptación está siendo difícil y Ancelotti ha cambiado el esquema con respecto al año pasado para intentar cuadrar a Vinicius y Mbappé juntos. El perjudicado ha sido Rodrygo Goes.

Tras la derrota del Real Madrid ante el Milan en el Santiago Bernabéu, en Francia han criticado la actuación de la estrella de la selección francesa y aseguran que «el Madrid juega sin delantero centro porque así fue el año pasado, así es en la selección francesa y así será en el Real Madrid». «Mbappé no es y nunca será un 9», añaden desde la prensa francesa.

Las críticas van más allá y afirman que Mbappé debería quedarse en el banquillo: «Exactamente como todos los demás han sido prisioneros de esto, Ancelotti está en la misma prisión. Voy a repetir una frase que he repetido 150 veces: Mbappé está en la izquierda o está en el banquillo», comentó el periodista Daniel Riolo, en su programa After Foot.

Vinicius por delante de Mbappé

Los galos reclaman que si no puede jugar en la izquierda es mejor que parta desde el banquillo, porque en estos momentos Vinicius está mejor que él: «En la izquierda hay mejores que él de momento, ya que Vinicius tiene el privilegio de precedencia y de actuaciones, así que irá al banquillo porque no puede ser de otra manera. Hay uno en el banquillo, Rodrygo… ¿Podrá Ancelotti tomar esa decisión? El Madrid es un club grande y capaz de tomar esa decisión, pero no puede seguir así, es sorprendente».

Por otro lado, Jean-Michel Larqué, en el programa Rotehn s’enflamme expresó su preocupación por el rendimiento de Kylian Mbappé en el Real Madrid: «Empiezo a preocuparme por Mbappé, sobre todo por el contenido de sus partidos. Hacía mucho tiempo que no le veía hacer los gestos que hacía unos años atrás…», señaló. La realidad es que el fichaje estrella del 15 veces campeón de Europa no atraviesa por su mejor momento. El de Bondy está lejos de su mejor nivel, Ancelotti no da con la tecla y eso se traduce en críticas para la estrella del cuadro madridista. Queda mucha temporada por delante, pero a día de hoy no corren buenos tiempos para el internacional francés.