Ancelotti: «No es injusto, me parece normal que me cuestionen»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Milan en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos cayeron derrotados por segundo encuentro consecutivo en su casa dejando una imagen más que preocupante a estas alturas de la temporada. El italiano deberá reflexionar, al igual que el club.

Ancelotti tiene claro cual es el principal problema del equipo: «No defendemos bien. El equipo no está compacto, tenemos que ser más ordenados. Hemos encajado muchos goles porque nos falta solidez, el equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto».

Por otro lado, explicó cómo está Valverde, que tuvo que ser sustituido en el descanso: «No estaba al 100%. Ha tenido un problema de espalda. Ayer entrenó bien, pero tuvo problemas en la primera parte». Por otro lado, habló de Tchouaméni y su partido: «No es un problema individual. Anímicamente no estamos bien. Hay que levantarse, trabajar, luchar y tratar de ganar el próximo partido».

«Tenemos que estar focalizados en lo que tenemos hoy, que es un equipo que no está dando su mejor versión y tenemos que trabajar para dar la mejor versión del equipo y luchar en todas las competiciones», continuó el italiano.

«No hay que ser paciente o no, la realidad es lo que se ve en el campo. Nos falta algo y el equipo es incapaz de encontrar una buena versión. La noche va a ser muy larga, como los próximos días. Hay que buscar las cosas y encontrar la solidez. En este momento eso es lo que está faltando. Hemos encajado nueve goles en tres partidos y eso es demasiado para un equipo como el nuestro», comentó.

Ancelotti también habló de Vinicius y Mbappé: «Hemos tenido muchas oportunidades. Nos ha faltado acierto. La facilidad con la que el equipo rival llega es lo que debemos mirar». También habló de lo que corre el equipo: «Es habitual. Es nuestra característica. El año pasado no fuimos primeros en esto y ganamos la Champions. No puedo decir que mis jugadores sean vagos, pero no podemos hacer un trabajo colectivo eficaz».

Sobre su futuro y si se le puede cuestionar: «No me parece injusto, me parece normal. Cuando el equipo no saca su mejor versión es normal. Cuando se gana lo hacemos todos juntos y cuando se pierde igual, pero cogemos más fuerza».

Sobre si el mensaje no llega al vestuario, fue claro: «No. El vestuario es sano. Hay mucha crítica, pero lo que opinan hay que aceptarlo. Tenemos que estar seguros de la realidad y de que no lo estamos haciendo bien. Hay que hacerlo mejor, porque si no será muy complicado llegar al final de la temporada. Hay que defender mejor, porque ahí está la llave. Puede ser que busque soluciones en este sentido sin volverme loco. Algunos detalles tácticos puede mejorar las cosas».

«Todos juntos, yo con ello. El equipo está unido. Es bueno que estén hundidos, pero como lo estoy yo. Tenemos la confianza de que este equipo va a competir en todas las competiciones como siempre lo ha hecho. Cada año hay momentos difíciles y es normal. Este equipo ha tenido una racha muy buena y esto que pasa es parte del fútbol. Tenemos otro partido en nuestro estadio y podemos tratar de volver a ser el equipo del año pasado», finalizó.