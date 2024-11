Pitada histórica del Bernabéu al himno de la Champions por el Balón de Oro arrebatado a Vinicius

El estadio Santiago Bernabéu respondió con una fuerte pitada al himno de la Champions en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Milan. Es muy poco habitual que el coliseo madridista, el feudo que más quiere a la máxima competición de clubes, silbe la sintonía de esta competición continental, pero tras lo sucedido hace una semana en París con el Balón de Oro que ganó Rodrigo Hernández y no Vinicius Junior, el coliseo madridista respondió de esta manera.

Y es que, aunque su influencia haya sido mínima en la designación del Balón de Oro, ya que este premio lo votan 100 periodistas internacionales, la coincidencia de la aparición de la UEFA en este galardón y lo sucedido con Vinicius ha provocado el malestar generalizado entre la afición del Real Madrid, que no dudó en pitar como nunca antes había sucedido este himno que tantas veces han cantado.

La sombra de la UEFA, coorganizador de este premio junto al Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Equipe, aumentó las suspicacias. Por todos es sabido que la relación entre el Real Madrid y el máximo organismo continental no es que no sea nula, es que es mala. No obstante, el principal foco del enfado en Valdebebas apunta al medio francés, que es el máximo responsable. La entidad blanca se siente ninguneada y engañada por ellos y no por la UEFA.

Las relaciones con los máximos responsables de France Football se rompieron al filo del medio día y parece complicado que se vuelvan a encauzar en un futuro próximo. Vincent García, redactor jefe de este medio galo, aseguró lo siguiente tras la ceremonia: «Te puedo asegurar que nadie del Manchester City ni del Real Madrid lo sabía, quizá lo intuían». Algo que desmienten totalmente desde la entidad blanca, que antes en la tarde del domingo ya empezaron a conocer la decisión.