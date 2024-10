Descanso para Kylian Mbappé: Francia no le convoca para la Liga de Naciones

Kylian Mbappé no viaja con Francia. El seleccionador francés Didier Deschamps ha decidido no convocar a su estrella para los partidos contra Israel y Bélgica en la Liga de Naciones. A pesar de que el delantero del Real Madrid reapareció este miércoles contra el Lille, todavía no está al cien por cien y eso ha llevado a Deschamps a no llamarle para estos partidos.

El galo no viajó a Lille de paseo y jugó unos minutos en la segunda parte. Su entrada en la convocatoria de Carlo Ancelotti fue una sorpresa porque se esperaba que estuviera, en principio, tres semanas de baja por su lesión contra el Alavés. Pero los plazos se han acelerado. Mbappé se encontraba mejor de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le iba a hacer perderse, al menos, el derbi y los partidos contra Lille y Villarreal.

El plan del Real Madrid era que volviese contra el Celta tras el parón. Esto significaba que el jugador no iba a estar disponible para los partidos de Francia en Israel y Bélgica. La selección que dirige Didier Deschamps viajarán a Budapest para enfrentarse al combinado israelí que, por la guerra, ha tenido que trasladarse a la capital de Hungría, en concreto al Bozsik Aréna de Budapest.

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

Kylian sí que estuvo en la anterior convocatoria. De hecho, el delantero fue de la partida en la derrota por 1-3 contra Italia y comenzó de suplente en la victoria de Francia ante Bélgica por 2-0 en el segundo encuentro. Pero en esta ocasión, Deschamps ha decidido no forzar a su estrella a pesar de que les bleus necesitan ganar para poder llegar a las últimas dos jornadas con opciones de clasificarse. Recordemos que aquí solo se clasifica el primero de cada grupo para la Final Four.

No obstante, el seleccionador de Francia no ha querido forzar a Mbappé. Aunque el delantero se ha recuperado en tiempo récord de su lesión sufrida contra el Alavés, Deschamps y el Real Madrid prefieren que el jugador se tome este parón de selecciones para descansar y terminar de recuperarse bien para llegar bien al partido contra el Celta. Ese es el motivo por el que no va el 10 con la subcampeona del mundo.

También es cierto que Deschamps ya se había hecho a la idea de no llamar al crack del Real Madrid, porque, en principio, iba a estar tres semanas de baja por lesión. Su presencia en Lille ha sorprendido a todos, pero no ha cambiado los planes del seleccionador galo. Así, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Olise y Marcus Thuram son los delanteros elegidos por el técnico francés para estos dos compromisos.

Francia se enfrentará a Israel en Budapest el jueves 10 de octubre, para luego irse a Bruselas donde se enfrentará a Bélgica el lunes 14 de octubre en busca de cerrar este parón con un pleno de victorias que les mantengan en la pelea con Italia por la primera posición del grupo 2 de la Liga A en la Liga de Naciones.