Mbappé se pierde el derbi madrileño: lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Kylian Mbappé no jugará el derbi madrileño del próximo domingo en el Metropolitano. El jugador francés sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Estará, según los primeros pronósticos, tres semanas de baja. De esta forma, Mbappé se pierde el derbi ante el Atlético de Madrid que se juega este domingo a las 21:00 horas y todos los partidos que le quedan al Real Madrid antes del parón por selecciones: Lille en Champions y Villarreal en Liga.

El jugador francés se sometió a pruebas médicas en la mañana de este miércoles para conocer el alcance las molestias que sufrió en el muslo izquierdo en el duelo contra el Alavés y los resultados han confirmado que el francés está lesionado. En concreto, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Con este problema físico, Mbappé no llega al derbi ante el Atlético.

Kylian pidió el cambio a Ancelotti en el minuto 80 de partido con el Real Madrid ganando 3-0. En su lugar entró Arda Güler. El francés no pudo continuar sobre el césped y de inmediato se lo hizo saber a Ancelotti, que no dudó en retirarle del campo con el único objetivo de que esa molestia no fuese a más.

En el Real Madrid había calma tensa hasta conocer el resultado de las pruebas médicas. Sin embargo, las noticias son malas una vez realizadas esas pruebas médicas. Kylian Mbappé abandonó el estadio Santiago Bernabéu tras el partido contra el Alavés con dolor y cierta cojera. No se encontraba bien.

Y eso es lo que se ha confirmado este miércoles. Con esta lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el equipo blanco perderá a su gran estrella, flamante fichaje este año, durante tres semanas. Esto, en la práctica, es que no podrá estar ni en el derbi madrileño de este domingo, ni en el encuentro ante el Lille de Champions del próximo miércoles, ni tampoco contra el Villarreal en Liga.

Tras estos duelos, hay un parón por selecciones. Mbappé no podrá ir convocado con Francia por esta lesión. Así, Kylian se perderá esos duelos de la selección francesa ante Israel y contra Bélgica correspondiente a la Liga de las Naciones. Tras ello, el Real Madrid regresará a la competición, con partidos ante el Celta de Vigo en Liga y ante el Borussia Dortmund en Champions, además del Clásico, ya fechado para el 26 de octubre. Para estos duelos sí debería llegar Kylian Mbappé si su recuperación va según lo previsto.