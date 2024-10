Sale a la luz la bronca de Luis Enrique a Mbappé: «¿Te gusta Jordan? Pues defendía como un hijo de p…»

Luis Enrique ha demostrado ser un entrenador que no le gustan los periodistas, ni las ruedas de prensa ni todo lo ajeno a lo que es el propio fútbol. Esto le ha llevado a ganarse muchas críticas, pero nadie puede negar su calidad como entrenador. La pasada temporada tuvo que lidiar con el adiós de Kylian Mbappé y en el documental de Movistar+ ‘No tenéis ni **** idea’ salen momentos tensos con el crack francés, como la charla que tuvo con él antes del partido de cuartos de final ante el Barcelona.

«Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p*ta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir», comienza la charla avanzada por Movistar.

«Vas a tener a Cubarsí, le vas a marcar tú. A él y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí para que no avance y a Ter Stegen para que juegue rápido. Y luego, volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder», añade el técnico del PSG.

«Tú piensas que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti, nos ayudas en todo lo defensivo», prosigue Luis Enrique a escasos centímetros de Mbappé.

«Tú coges y dices ‘chavales, línea defensiva, quedaos ahí cuatro (se da golpes en el pecho) que yo voy a coger a mis dos compañeros’. Porque si tú solo presionas es la h*stia, pero si tú coges a Ousmane y a Kolo Muani, o Barcola, o Gonçalo Ramos o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes qué tenemos? Una p*ta máquina de equipo», añade.

La charla de Luis Enrique a Mbappé

Por aquel entonces, Luis Enrique ya sabía que Mbappé se iba del PSG, aunque no había sido oficial: «Esto es lo que quiero que hagas tú como líder que eres los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki. Ninguna duda».

«Pero te lo tienes que ganar. Y no atacando, atacando ya sé que eres Dios, atacando no hay nadie mejor, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan», zanjó Luis Enrique.