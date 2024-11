Henry critica a Mbappé: «Mejorará, porque no pudo ser peor»

Thierry Henry no se ha contenido después de la derrota del Real Madrid contra el Milan. La leyenda francesa ha tenido críticas muy severas hacia la nueva estrella de los blancos, Kylian Mbappé. «Mejorará, porque no pudo ser peor», contó el ex jugador del Barcelona después del partido. Eso sí, Henry se guardó elogios para Jude Bellingham. Según él, el inglés cumple con el papel que debería cumplir el nuevo 9 de Chamartín. La aportación del británico fue doble y el ex internacional de los Bleus ha recalcado la falta de implicación de su compatriota, que solamente ha marcado un gol en sus últimos 30 disparos en Champions.

El ariete no se guardó nada hacia Kylian Mbappé. En un análisis de cinco minutos, Henry criticó duramente la prestación del parisino. El ex del Arsenal cuestiona la posición del 9 en el campo. Ausente en las tareas defensivas y lejos de estar donde tiene que estar en ciertas situaciones, Thierry estalla. «Para mí es insuficiente», explica el campeón del mundo.

Para justificarse, el nativo de Les Ulis cogió en referencia a Jude Bellingham. Los elogios cayeron hacia el inglés. Según la leyenda, el 5 del Real Madrid cumple con las tareas de Mbappé. «Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer los esfuerzos. Intenta hacer que el equipo juegue, quiere ganar. Es el que intenta romper las líneas», apunta el francés, aunque no se quedó aquí en su reflexión.

Señalando una jugada ofensiva donde Kylian está lejos del centro del campo y Jude, Henry muestra su incomprensión. «¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la línea de fondo? Es Bellingham, no el número ‘9’. Hay frustración. ¡Mírale! Una vez más, Kylian no está donde tiene que estar, pero tu ’10’, sí. Puede suceder a veces, pero no puede ocurrir todo el rato. Sé que Mbappé no es un delantero centro y que no le gusta este papel. ¿Pero crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? No, lo hace porque tiene las ganas y la voluntad de hacerlo», señala.

Además, Thierry Henry entiende la situación que vive Jude Bellingham, pero matiza que el inglés no puede cumplir con dos papeles distintos porque esto perjudica al equipo. «No puedes ganar partidos así, con Jude rompiendo líneas por delante, regresando, tratando de defender y luego procurar marcar goles», relata. Después de que fuera sustituido, el internacional con los Three Lions mostró su enfado. «Yo también me habría enfadado, y creo que también le habría dado una patada a la botella», justifica Henry.

Aunque sus apuntes fueron duros, Thierry Henry sabe que Mbappé todavía tiene que adaptarse. «Hay que darle tiempo. Debe aprender a jugar como un 9, y tiene que tener las ganas de proyectarse como tal», dice. «Mejorará porque no pudo ser peor. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que tome el balón y regatee a todos», prosigue. Lo que la leyenda echa de menos es implicación, y coge a uno de los centrales como ejemplo. «Tiene que proyectarse cuando el equipo va hacia delante. Da igual si eres extremo, delantero centro o mediapunta. Puedes correr. Hasta Rüdiger lo ha hecho», zanja.