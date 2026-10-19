Mbappé recibe el Onze de Oro al mejor jugador de pasada temporada arrasando a Lamine y al PSG

Kylian Mbappé sigue ampliando su palmarés individual. El delantero francés ha recibido este lunes el Onze de Oro que entrega anualmente la revista Onze Mondial al mejor jugador de la temporada en Europa. Un premio que se entrega por votación de los lectores y que ha elegido al futbolista del Real Madrid por delante de otros como Lamine Yamal o, el predecesor del trofeo, Ousmane Dembélé.

Lo que más ha pesado son los 42 goles en 44 partidos que marcó con la camiseta blanca y su gran Mundial con Francia, que significó el récord del futbolista más goleador de la historia. Mbappé fue el más votado con el 48,2%, arrasando a los futbolistas del PSG como Joao Neves (11,9%), Kvaratskhelia (10,8%), Dembélé (7,5%), Vitinha (2,8%), pese a haber conquistado la Champions. Incluso pasó por encima de Lamine, quien solo gozó del 9,7% y otras estrellas como Harry Kane (4,4%) y Olise (2,9%).

Aunque no ganó ningún título colectivo, Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial y el Pichichi tanto en Liga como en Champions. «Quiero agradecer a todos los que votaron por mí. Creo que es muy gratificante recibir este reconocimiento. Siempre es agradable y muy satisfactorio, porque recompensa el trabajo que he realizado durante todo el año. Y, por supuesto, me motiva mucho a seguir adelante y a esforzarme aún más», confesó Kylian. Un premio que hace ganar más morbo para el Balón de Oro.

Dicho premio se entregará el próximo lunes en Londres, pero la incertidumbre es máxima sobre quién será el ganador. Los favoritos son tanto Mbappé como Lamine. Hay que tener en cuenta que ganar el Onze de Oro no implica también levantar el Balón de Oro. Aunque Dembélé sí hizo doblete la temporada pasada, los dos años anteriores no ocurrió la coincidencia. En 2024, Vinicius ganó el Onze de Oro, pero fue Rodri quien se llevó el Balón de Oro. Mismo destino de Haaland, que vio cómo Messi le quitaba el premio en la capital inglesa.

Mbappé se siente más maduro en el Real Madrid

La cuenta atrás del Balón de Oro ha empezado y Mbappé está concentrado en una semana clave en la que debe demostrar mucho en Champions contra el Leipzig y este domingo en El Clásico. Retos que el francés necesita para demostrar por qué debe ser etiquetado como el mejor futbolista del planeta. «Estoy en una etapa en la que, gracias a la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, realmente quiero entender el juego, captar el impulso de un partido, el impulso de una temporada, el impulso de una jugada. Tener más control sobre lo que hago», dijo Kylian.

«Dejar menos espacio para lo desconocido, aunque creo que hay que dejar espacio para la creatividad y el instinto porque eso es parte de mi juego, y creo que es algo que siempre me ha impulsado y que nunca debo perder. Pero tener más control sobre el impulso, entender las secuencias de un partido, lo que es necesario para el juego, para el partido, para la evolución del partido. Creo que eso es algo que se adquiere con la experiencia, con la repetición de partidos, errores y cosas que haces bien. Porque llenas tu catálogo y, cuanto más se llena, más conocimiento tienes», comentó.